Der neue IT-Dienstleister am Niederrhein: pace-IT GmbH

Tönisvorst, 01.05.2018: Nach 20 Jahren Geschäftstätigkeit im IT-Markt sind nun die beiden Firmen HSM Türel und min-IT zur pace-IT GmbH fusioniert.

Beide Unternehmen können auf eine langjährige Beratungs- und Projekterfahrung im Bereich komplexer IT-Lösungen zurückblicken. Mit dem Zusammenschluss legen die beiden Geschäftsführer Androosh Minayan und Tan Türel die Basis für eine langfristig erfolgreiche und vor allem investitionssichere Zukunft für ihre Kunden. Mit der Fusion beider Unternehmen zur pace-IT GmbH werden Synergien geschaffen und gleichermaßen ein umfangreiches Portfolio für aktuelle und künftige Kunden:

Netzwerktechnik und IT Sicherheit

Von der Erstberatung der Firmennetzwerke über die Planung und Installation bis hin zur abschließenden Projektdokumentation unterstützt die pace-IT GmbH ihre Kunden bei der Errichtung, Erneuerung und Wartung ihrer gesamten IT-Infrastruktur. Darüber hinaus bietet pace-IT eine permanente Überwachung der Netzwerkaktivitäten und verwendeter Komponenten und sorgt so für konstant hohe und sichere Netzwerkperformance.

Die pace-IT Gründer: Androosh Minayan und Tan Türel

Managed IT Services

Besonders mittelständische Unternehmen setzen auf die Managed Services von pace-IT. Das Unternehmen übernimmt die Verantwortung für die komplette IT Umgebung der Kunden, sodass eine verlässliche und kosteneffiziente Betreuung der sensiblen IT Systeme gewährleistet ist.

Ansprechpartner am Niederrhein und in ganz Deutschland

Die pace-IT GmbH ist in ganz Deutschland tätig. Die Firmenzentrale befindet sich in Tönisvorst am Niederrhein. Das IT-Unternehmen ist kompetenter Partner für Netzwerktechnik, IT-Sicherheit, Managed Services, Infrastruktur und individuelle Softwarelösungen. Zu den Kunden zählen große Kommunikationsunternehmen, produzierende Mittelständler und kleine Dienstleistungsbetriebe.