Der schnellere Weg zu innovativen Produkten - Seminar zu agiler Entwicklungsmethodik am 12.-13.04.2018 in Berlin (Haus der Technik)

Scrum-basierter Produktentwicklungsprozess - Kundenbedürfnisse mit Design-Sprint besser treffen - disruptive Innovationen finden mit TRIZ

Erfolgreiche Produktlösungen zeichnen sich am Ende durch einfache Wirkprinzipien, wenig Teile, einfache Herstellung und Montage aus. Der hierdurch erreichte Kostenvorteil führt dann zu einem einzigartigen Wettbewerbsvorteil. Für Konstrukteure ist dies eine Herausforderung, da sie eine systemische Arbeitsweise erlernen und praktizieren müssen.Den Kunden einen bestmöglichen Produktnutzen durch Innovationen bieten zu wollen ist das Ziel. Daher muss der Fokus verstärkt auf die Effizienz des Entwicklungsprozesses gerichtet werden, der kundenbezogener, zielführender und schneller durchzuführen ist. Prof. em. Dr. Bernd Klein , Beratender Ingenieur aus Calden, verwendet im Seminar „Agile Entwicklungsmethodik“ am 12.-13.04.2018 in Berlin folgende Methoden: Vortrag mit Manuskript, Diskussion von ausgeführten Lösungen, betreute Bearbeitung von Fallstudien und Videos.Vermittelt werden zielbezogene Ansätze zum erfolgreicheren Entwickeln und Konstruieren. Er zeigt, dass mit einem strukturierten E+K-Prozess viel bessere Voraussetzungen für die Umsetzung von Ideen in Produkte bestehen. Praktische Anwendungen sind Neukonstruktionen und Produktverbesserungen. Techniker und Ingenieure aus dem Maschinenbau, der Automobilzulieferindustrie und von Automobilherstellern sowie der Mechatronik sind zu diesem Seminar eingeladen.

