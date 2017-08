Der vielseitige Menüservice von Meyer Menü

Essen zum Liefern für jeden Anlass Steht bei Ihnen ein besonderer Anlass bevor, bei dem Sie sich Essen liefern lassen wollen? Unabhängig davon, ob es sich um einen Geburtstag oder eine goldene Hochzeit handelt, ist Meyer Menü Ihr idealer Ansprechpartner.

Wir versorgen Sie nicht nur mit leckerem Essen, sondern bieten einen umfassenden Catering Service samt Mobiliar, Dekoration und auf Wunsch sogar einem passenden Rahmenprogramm mit Show und Musik. Unser freundliches, professionell geschultes Personal bedient Ihre Gäste bei diesem unvergesslichen Geschmackserlebnis und sorgt dafür, dass sie am Ende des Abends begeistert sind.

Kinderleicht bei unserem Lieferdienst online bestellen

Mit dem Essen auf Rädern von Meyer Menü können Sie nichts verkehrt machen. Täglich versorgen wir Sie mit 7 unterschiedlichen, abwechslungsreichen Menüs, von denen eins immer vegetarisch ist. Dabei wird jedes Menü mit einem Dessert serviert. Unser Essen ist nicht nur lecker, es ist auch frei von Zusatzstoffen wie Geschmacksverstärkern und wird jeden Tag frisch für Sie zubereitet. Bei Meyer Menü können Sie sich ganz einfach frisches Essen liefern lassen. Dafür müssen Sie nur spätestens am Vortag per Telefon, Fax, online oder bei unserem Fahrer persönlich Ihre Bestellung abgeben und diese wird Ihnen am gewählten Tag zur Wunschadresse geliefert.

Qualitativ hochwertiges Essen liefern lassen von Meyer Menü

Besonderes Essen liefern wir vor allem für Ihren Nachwuchs. Meyer Menü stimmt seine speziellen Gerichte auf den Geschmack von Kindern zwischen 2 Jahren und der 4. Klasse ab und versorgt sie mit vielen wichtigen Nährstoffen. So wird eine gesunde Entwicklung der Kinder unterstützt und sie freuen sich täglich auf das gelieferte Essen. Zur Auswahl stehen jeden Tag 2 Menüs, die entweder mit einer Salatbeilage oder einem süßem Dessert serviert werden können. Die großen Warmhaltebehälter werden dabei kostenlos mitgeliefert.

