Detego mit neuen IoT- und AI-Lösungen für Einzelhandel auf der NRF 2017

Graz, 12. Januar 2017 — Detego, Marktführer im Bereich Real Time Business Intelligence für den Modeeinzelhandel, präsentiert zusammen mit Intel auf der weltweit größten Retail-Messe NRF vom 15. bis 17. Januar in New York City am Stand 3125 eine Reihe von IoT (Internet of Things)- und AI (Artificial Intelligence)-Lösungen für Einzelhändler.

[Großes Bild anzeigen] Das Unternehmen mit Sitz in London und Graz unterstützt globale Mode- sowie Sportbekleidungsmarken dabei, den größten Mehrwert aus RFID-Technologie und Smart Devices zu generieren und nahezu 100 Prozent Bestandsgenauigkeit zu erreichen. Darunter fallen mit dem Handel umgesetzte Pionierprojekte mit “Smart Fitting Rooms” und interaktiven Bildschirmen, die Kunden die Möglichkeit bieten, das Verkaufspersonal über eine Schaltfläche zu informieren, wenn sie ein Kleidungsstück in einer anderen Größe oder Stil wünschen, ohne selbst auf die Verkaufsfläche zu müssen. Der gemeinsame Intel-Detego „Smart Fitting Room“-Showcase vor Ort zeigt einige der neuesten IoT-Technologien im Einzelhandel und demonstriert gleichzeitig, wie eingebettete Sensoren und Echtzeit-Analysen die Art und Weise, wie Einzelhändler ihre Ware managen, verändert und sie mehr über ihre Kunden in Erfahrung bringen lässt. Detego ist der erste Softwarehersteller, der Einzelhändlern detaillierte Informationen zu In-Store KPIs wie die Conversion-Rate im Umkleidebereich und zum Beispiel darüber liefert, welche Artikel zwar häufig anprobiert, aber nicht gekauft werden. Die Echtzeit-Analytics-Software von Detego bietet Einblicke in den gesamten Warenfluss und das Shopping-Verhalten von Konsumenten und ist Bestandteil des Intel® Retail Sensor Platform-Ecosystems. Der Einsatz von In-Store-Technologien und Echtzeit-Daten im Einzelhandel hilft, die Customer Experience auf ein vollkommen neues Level zu bringen und unterstützt Einzelhändler beim Aufbau von Markentreue. IoT-Lösungen, wie die Detego Suite für Echtzeit-Analysen in Kombination mit Intel’s Retail Sensor-Platform ermöglichen, Omnichannel-Services, die den Kundenbedarf klar in den Vordergrund stellen, jederzeit und mit möglichst geringem Ressourcenaufwand anzubieten und zu erfüllen. Sie stellen sicher, dass Einzelhändler die richtigen Artikel, an der richtigen Stelle und zur richtigen Zeit zur Verfügung haben. "Digitalisierung und Kundenorientierung sind nach wie vor die zentralen Themen im Einzelhandel. Kunden entscheiden wann, wo und wie sie einkaufen. Um deren Erwartungen zu erfüllen, setzen Einzelhändler zunehmend auf Softwareanwendungen, die in Bezug auf Analysefähigkeit, Effizienz und Customer Experience einen echten Mehrwert bieten“, sagt Uwe Hennig, CEO von Detego. Mit der Detego Suite, flexiblen SaaS-Modellen und schnellen Software-Implementierungen können Modeeinzelhändler das Shopping-Erlebnis in der Filiale neu und individuell gestalten und datengesteuerte Empfehlungen nutzen, um die gesamte Customer Journey zu optimieren.

12.01.2017 15:47

