Als zweites Top-Event der Players 4 Players Turnierserie in diesem Jahr (nach der Europameisterschaft im Sommer) wird jetzt mit Hochdruck an der diesjährigen internationalen Deutschen Meisterschaft vom 21.10. - 23.10.2016 organisiert, finalisiert und entgegengefiebert.

Mit 16 Disziplinen, 700 bis 1000 Teilnehmern und einer Preisgeldausschüttung von ca. 40.000 Euro zählt dieses Event zu den größten und bestdotierten Tischfussballturnieren weltweit.Zusätzlich zu den Standard -Wettbewerben im Einzel und Doppel werden, wie jedes Jahr zur Deutschen Meisterschaft, Spezialdisziplinen wie Master-Doppel oder P4P Pokal als Dankeschön an die treuen Spieler der Vereinigung angeboten. Hier sind nur Spieler teilnahmeberechtigt, welche über die Saison verteilt mindestens 3 Turniere bestritten haben.Gespielt wird wieder im Maritim Hotel in Bonn. Der Turniersaal steht Zuschauern und Pressevertretern kostenfrei offen.Tischfußball in Deutschland erfreut sich seit Jahren konstant steigender Spielerzahlen und eines wachsenden medialen Interesses. Weltweit gibt es über 50.000 professionelle Vereinsspieler und -spielerinnen, allein in Deutschland sind es an die 10.000 Aktive. Damit zählt Deutschland zusammen mit Frankreich und den USA zu den drei größten Tischfussballnationen.Players 4 Players e.V.:Als gemeinnützige Vereinigung 2001 von Spielern für Spieler gegründet, widmet sich Players 4 Players der nachhaltigen und ganzheitlichen Förderung des Tischfußballsports und ist zudem Veranstalter einer der stärksten Turnierserien weltweit, mit bis zu zwölf Meisterschaften pro Jahr. Sämtliche Organe des Vereins arbeiten ehrenamtlich, angetrieben durch die Leidenschaft und den Willen, Tischfußball als professionellen Sport zu etablieren und voranzutreiben.

2001 startete P4P mit ca. 500 Mitgliedern, heute sind es etwa 7000. 2016 umfasst die Players4Players- Turnierserie über das gesamte Jahr hinweg zehn Meisterschaften, darunter die Europameisterschaft sowie die Deutsche Meisterschaft.