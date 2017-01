> Startseite > Mobile (Auto, Motorrad, Boote)

Deutsche Reaktion auf Konkurrenz durch Uber Uber bekommt Konkurrenz: Taxi-Branche bringt Sharing-Angebot Das, was Taxity bereits entwickelt, wird nun erstmals vom Deutschen Taxi- und Mietwagenverband als Vorschlag gebracht. Es soll eine App entwickelt werden, die es möglicht macht, ein Taxi zu teilen, um so Kosten zu sparen. Dieses Prinzip ähnelt dem von Uber und wird als Reaktion zur Konkurrenz verstanden. Die Welt am Sonntag berichtete, dass ab Anfang des Jahres 2017 Taxi-Sharing in Deutschland angeboten werden soll. Dies soll über eine App laufen, die bereits in Entwicklung ist. Gleiches Prinzip wie bei Uber?

Nicht ganz, aber so ähnlich – so könnte man diese Frage beantworten. Das Angebot soll in Zukunft ähnlich funktionieren wie Clever Shuttel, ein Startup-Unternehmen, das mit der Deutschen Bahn kooperiert. Über die Taxi-App kann man entweder zwischen einer normalen Fahrt oder einem Sammeltaxi entscheiden. Dazu werden die Taxibewegungen aufgezeichnet und mit dem Ziel versehen, wohin sie fahren. So ist es möglich in das Taxi zuzusteigen, da man ein ähnliches oder das gleiche Ziel hat. Die Bezahlung wirkt auf dem ersten Blick etwas paradox, denn angeblich soll der Letzte, der hinzugestiegen ist, die Gesamtsumme zahlen, wobei sich die anderen Passagiere anteilig beteiligen. Taxi-Sharing vorerst in Hamburg

Der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband kündigte an, dass das Taxi-Sharing vorerst in Hamburg getestet werden wird, da die Behörden das neue Angebot bereits genehmigt haben und so direkt 600 Taxis mitmachen können. Das Ziel des Taxi-Sharings ist eindeutig: man möchte jüngere Kunden durch moderne Technologien und eine erhöhte Bequemlichkeit gewinnen. Der Verbandschef Grätz betont dennoch:“Wir haben gar nichts gegen Wettbewerb. Wenn er fair ist, sorgt er für Bewegung im Markt und bessere Leistungen für die Kunden.“. Mit dieser Aussage spielt er auf den Dienst Uberpop an, welches auf Grund gerichtlichen Verboten aufgegeben werden musste. Uber entwickelte daraufhin Uberpool, wo sich Fahrgäste eine Fahrt teilen können, sofern diese zum gleichen Ziel oder in dieselbe Richtung unterwegs sind. Nach Angaben von Uber werden so weltweit bereits eine Millionen Fahrgemeinschaften pro Tag gebildet – eine Zahl, die auch den Deutschen Taxi- und Mietwagenverband zum Nachdenken und Handeln anregt. Wenn er fair ist, sorgt er für Bewegung im Markt und bessere Leistungen für die Kunden.“. Mit dieser Aussage spielt er auf den Dienst Uberpop an, welches auf Grund gerichtlichen Verboten aufgegeben werden musste. Uber entwickelte daraufhin Uberpool, wo sich Fahrgäste eine Fahrt teilen können, sofern diese zum gleichen Ziel oder in dieselbe Richtung unterwegs sind. Nach Angaben von Uber werden so weltweit bereits eine Millionen Fahrgemeinschaften pro Tag gebildet – eine Zahl, die auch den Deutschen Taxi- und Mietwagenverband zum Nachdenken und Handeln anregt. Λ nach oben 12.01.2017 15:23 Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_830880

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet. zur Pressemappe von:

Taxity – Koblenzer Taxi-Service UG Email Benachrichtigung aktivieren | RSS Feed abonnieren Das könnte auch Sie interessieren: Der Kampf ums Taxi: Berlin und Paris gründen erstes europäis...

Berlin/Paris, 19. April 2016. Europas größte Taxizentralen, Taxi Berlin und die Pariser G7, rüsten sich für den globalen Wettbewerb. Mit der Verschmelzung ihrer Apps, taxi.eu und eCab, gründen die beiden Unternehmen die erste gemeinsame europäische...

Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich. Λ nach oben