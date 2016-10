Eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung hat herausgefunden, dass die Bereitschaft der Deutschen, mehr für die private Altersvorsorge auszugeben, auch dank der Aufklärungsarbeit der Deutschen Rentenversicherung gestiegen ist.

Seit der Rentenreform von 2001 verschickt die Deutsche Rentenversicherung bereits vor dem Erreichen des Ruhestandsalters regelmäßig die aktuelle Renteninformation an die Versicherten. In dem Schreiben wird über die persönlichen Ansprüche informiert und die generelle Versorgungslücke der eigenen Rente in „harten“ Zahlen aufgezeigt. Wenig überraschend hat eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in diesem Zusammenhang nun herausgefunden, dass die Bereitschaft, privat für den eigenen Ruhestand vorzusorgen und Produkte wie private Rentenversicherungen von beispielsweise Quantum Leben zu nutzen, parallel zu den Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen der Deutschen Rentenversicherung gestiegen ist.

Anhand von Daten aus dem sogenannten Steuerzahler-Panel des Statistischen Bundesamts haben die Wissenschaftler des ZEW die Rentenreform im Detail analysiert. Festgestellt wurde unter anderem, dass seit 2004 alle Versicherten, die seit mindestens fünf Jahren in die Rentenkasse einzahlen und älter als 27 Jahre sind, mit den Renteninformationsbriefen über ihre individuellen Ansprüche informiert werden. Zuvor kam dieses Privileg nur Versicherten über 55 zu. Dies zeigt den Betroffenen bereits in jungen Jahren klar und deutlich: Die gesetzliche Rente reicht nicht aus, um seinen gewohnten Lebensstandard im Ruhestand aufrechtzuerhalten – private Vorsorgeoptionen wie von Quantum Leben bilden die nötige Ergänzung zur staatlichen Altersrente. Die Deutsche Rentenversicherung bemüht sich mit ihrer Aufklärungsarbeit darum, dass Arbeitnehmer schon im frühen Alter damit beginnen, privat vorzusorgen. Die Situation ist für Menschen, die heute das Rentenalter erreichen schon nicht einfach, doch die zukünftigen Generationen werden es noch schwieriger haben: Länger arbeiten für weniger Rente, lautet das Motto der (nur) gesetzlich Versicherten.

Im Zuge dieser Situation sind die Einzahlungen in private Rentenkonten seit der Einführung der Renteninformationsschreiben 2004 deutlich gestiegen: In der Altersgruppe ab 27 um 16 Prozent, bei den über 55-Jährigen sogar um 33 Prozent. Wie ein Mitautor der Studie erklärt, habe die Rentenreform von 2001 zwar zu keiner Rentenerhöhung geführt, das Wissen über die Bezüge jedoch verbessert und die Notwendigkeit der privaten Vorsorge präsenter werden lassen. „Ein scheinbar unbedeutendes Detail wie die schriftliche Renteninformation hat also dafür gesorgt, dass die von der Politik gesteckten Ziele erreicht werden – nämlich den Anteil privater Altersvorsorge im deutschen Rentensystem zu erhöhen”, summiert der Experte.

Der Vorzug einer privaten Rentenversicherung ist, dass sie allen Sparern finanzielle Sicherheit bis ins hohe Alter ermöglicht. Zum Ende der Vertragslaufzeit steht den Versicherungsnehmern frei, ob sie sich das angesparte Geld samt Rendite auf einmal auszahlen lassen möchten oder in Form einer lebenslangen Rente davon profitieren. Fondsgebundene Rentenversicherungen haben zusätzlich den Vorteil, dass sie Perspektiven auf relativ hohe Renditen eröffnen – im Gegensatz zu festverzinsten Anlagen.

