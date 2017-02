Deutsche Wellnesstage, 11. bis 12. Februar 2017 - Baden-Baden läuft sich fit

Baden-Baden, 10.02.2017 – Der Mobility Run am Sonntagmorgen durch Baden-Badens Lichtentaler Allee entwickelt sich zu einem Highlight der Deutschen Wellnesstage.

Es liegen bereits zahlreiche Online-Anmeldungen vor. Und es gibt noch weitere kostenlose Top-Akts rund um die Themen Gesundheit und Prävention:

Mobility Run

Am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr startet der erste Mobility Run unter Anleitung von Lauftherapeut Jörg Linder Mitmachen kann jeder, auch Untrainierte. Es wird in Intervallen gejoggt, im Wechsel mit Übungen zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit, insbesondere der Hüft-, Knie- und Schultergelenk. Die „Mobility Runner“ kommen gegen 11.15 Uhr wieder am Kongresshaus an, haben freien Eintritt zur Messe, wo sie mit Energy-Snacks, Obst und Getränken versorgt werden.

Jörg Linder gibt am Samstag um 15.30 Uhr auf der Aktionsfläche im Untergeschoss während eines Interviews Tipps für den richtigen Einstieg ins Joggen und erläutert das von ihm konzipierte Laufkonzept, den Mobility Run.

Kostenloser Gesundheits-Check vor Ort

An beiden Messetagen ist im 1. OG Gang A das Gesundheitsresort Freiburg zu finden. Der Profi in Sachen Gesundheit und Wellness bietet den Messe-Besuchern eine kostenfreie Körperzusammensetzungs-Analyse. Mit dem PerGu-CHECK® werden Körpergröße, Körpergewicht, Body-Mass-Index, Fettmasse & Fettfreie Masse, Skelettmuskelmasse, Flüssigkeitshaushalt bestimmt. Außerdem kann ein „Stresstest“ gemacht werden und wer am Gewinnspiel teilnimmt, kann mit etwas Glück einen entspannenden Wochenendaufenthalt im Gesundheitsresort Freiburg gewinnen.

Mit Pilates und Qi- Gong in den Messetag starten

Am Samstag um 11 Uhr steht Pilates mit Iris de Hoogd von Das Pilates Studio! auf dem Programm, am Sonntag lädt Horst-Dieter Stengel zu sanften Qi-Gong-Übungen ein, jeweils auf der Aktionsbühne im Untergeschoss des Kongresshauses.

Zentrale Themen des Vortragsprogramms sind Gesundheit und Ernährung. In den Sälen 2, 3 und 4 im Obergeschoss des Kongresshauses wird u.a. über Darmgesundheit, Stoffwechseloptimierung, Gesundes Abnehmen, Naturheilverfahren, u.v.m. referiert.



Veranstaltungsort

Kongresshaus Baden-Baden

Eintrittspreise inkl. Vorträge und Workshops (bis 14 Jahre frei)

Tageskarte 8,00 Euro, Dauerkarte 14,00 Euro

Tageskarte 7,00 Euro, Dauerkarte 12,00 Euro

http://www.deutsche-wellnesstage.de

Projektleiterin Muriel Allenbach ist vor Ort unter der Tel. 07221 304244 erreichbar.

WLAN - an beiden Messetagen kostenlos.

