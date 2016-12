Deutsche Wellnesstage 2017 - Anregungen für einen gesunden Lebensstil

Baden-Baden, 05.12.2016 – Wer im Februar noch immer die Auswirkungen von Weihnachten am eigenen Körper spürt, dem seien die Deutschen Wellnesstage im Kongresshaus Baden-Baden ans Herz gelegt.

Denn dort dreht sich zwei Tage lang, am 11. und 12. Februar, alles um gesundes, bewusstes und genussvolles Leben. Bei Mitmach-Angeboten auf den Aktionsflächen können sich die Besucher vielfältige Anregungen für mehr Fitness und Bewegung im Alltag und eine ausgewogene wohlschmeckende Ernährung holen.

An beiden Messetagen erwartet die Besucher ein ausgewähltes Ausstellerangebot, ein abwechslungsreiches Kongressprogramm und zahlreiche Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren. Rund 200 Firmen und Marken aus ganz Deutschland und dem nahen Frankreich stellen sich mit ihrem aktuellen Produktsortiment aus den Bereichen Gesundheit, Vitalität, Genuss, Lebensart, Wellness und Reisen vor.

Auf Ihre Gesundheit

Das Kongressprogramm der Deutschen Wellnesstage bietet mit kostenfreien Vorträgen vielfältige Anregungen, Impulse und Ideen für einen gesunden Lifestyle.

Willkomenn zu den Deutschen Welnesstagen in Baden-Baden

[Großes Bild anzeigen]

Referiert wird u.a. über brandaktuelle Themen wie beispielsweise die Darmgesundheit. In ihrem Vortrag „Gesunder Darm, gesunder Mensch“ am Samstag um 17 Uhr zeigt Dozentin Petra Gänßinger von Body-Balance die Zusammenhänge zwischen Kopfschmerzen, Allergien, Rheuma und einem gesunden Darm auf. Ihr Credo: Eine regelmäßige Darmreinigung mindestens zweimal pro Jahr schwemmt u.a. Toxine aus dem Körper und wirkt sich positiv auf Aussehen und Wohlbefinden aus. Thematisch angrenzend ist der Vortrag „Entschlacken und Entgiften“. Kerstin Dörig-Rosniczeck von Regenaplex GmbH am Samstag um 14 Uhr in Saal 3. Wie man seine Selbstheilungskräfte wiederentdecken kann, verraten Lisa Eisenmann und Herbert Rohrer ebenfalls am Samstag um 12 Uhr in Saal 3.

Mitmachen und sich wohlfühlen

Mitmachen und ausprobieren heißt es auf der Aktionsfläche: bei Yoga-, Qi-Gong- oder Pilates-Sessions, Ballet oder Modern Dance kommt der Kreislauf in Schwung. Auf der Aktionsfläche mitten im Messegeschehen zeigt beispielsweise Iris de Hoogd von Das Pilates Studio! am Samstagvormittag von 11 bis 12 Uhr Pilates-Übungen für jeden Tag und lädt die Besucher zum Mitmachen ein. Einen Übungsschwerpunkt legt die diplomierte Pilates Trainerin, die seit mehr als 10 Jahren Pilates in Baden-Baden unterrichtet, auf den Schulter-/Nackenbereich.

Spaß am Tanzen und der Bewegung vermittelt die Balletschule Elisabeth Lust aus Bühl am Samstag um 16.30 Uhr. Die Besucher haben die Wahl: Ob klassisches Ballett – herausfordernd und ästhetisch –, zeitgenössischer Tanz – grenzüberschreitend und impulsiv – oder Bodentraining – behutsam und entspannend. Lehrkräfte der Ballettschule Elisabeth Lust motivieren zum Mittanzen und bieten ganzheitlichen, intensiven Bewegungsgenuss.

Am Samstag um 13.30 Uhr sowie am Sonntag um 11.15 Uhr stellt Horst-Dieter Stengel ebenfalls auf der Aktionsfläche die meditative Bewegungsform Qi Gong vor und lädt zum Mitmachen ein. Schnupperbehandlungen von Spa-Profis sowie Beauty-Beratungen sind wohltuende Pausen und geben gleichzeitig Anregungen für die persönliche Work-Life-Balance. Effektive Entspannungsmomente erleben die Besucher bei den TouchLife Massagen, die an beiden Messetagen ab 15 €/15 Minuten von den Therapeuten des internationalen Touchlife Massage-Netzwerks angeboten werden.

Genussvoll

Im Wellfood-Bereich im Parkpavillon wird Genuss großgeschrieben. Tees, Kräuter, Honig, Schokolade, Wein oder frische, schmackhafte Smoothies und Säfte können gekostet werden. Die Aussteller freuen sich auf reges Interesse und den Austausch mit den Besuchern. Bei den Deutschen Wellnesstagen in Baden-Baden findet jeder Besucher vielfältige Anregungen und Impulse für seinen ganz persönlichen Weg zu mehr Fitness, Wohlbefinden, Balance und Vitalität.

Was es mit dem Erfolg von Matchatee, dem grünen Gold Asiens auf sich hat, erfahren die Besucher im Vortrag von Petra Gänßinger von Bodybalance am Sonntag um 12 Uhr in Raum 2.

Über das Thema „Gesunder Schlaf“ und dessen Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit und Stimmung referiert Diana Lauer von PEN YANG Harmonie und Energie am Samstag um 16 Uhr in Raum 3.

Das vollständige Kongressprogramm ist unter http://www.deutsche-wellnesstage.de....er/vortraege?limitstart=0 zu finden.

Gewinnchance nicht verpassen

Die Besucher der Deutschen Wellnesstage haben die Chance einen Wellness-Aufenthalt in einem der Hotels im Europa-Park Rust bei Freiburg zu gewinnen. Zwei Personen dürfen sich während der Wohlfühlwochen auf eine Übernachtung im Doppelzimmer inkl. Frühstück, zwei Massagen und Nutzung aller Pool- und Saunabereiche sowie des Fitness-Clubs freuen. Mitmachen ist ganz einfach: Das Adressfeld auf der Eintrittskarte ausfüllen, beim Verlassen der Messe in die Verlosungsbox an der Kasse werfen – und Daumen drücken.

Baden-Baden liegt ganz nah

Die Kur- und Bäderstadt Baden-Baden mit der berühmten Lichtentaler Allee, dem traditionsreichen Friedrichsbad, dem einmaligen Frieder-Burda-Museum und dem weltbekannten Festspielhaus liegt verkehrstechnisch ideal: angebunden an die A5 im sonnigen Südwesten Deutschlands. Ganz nah ist der Airport Karlsruhe/Baden-Baden und auch die Zuganbindung lässt nichts zu wünschen übrig: Direktverbindungen gibt es u.a. ab Basel, Straßburg, Mannheim, wer aus dem Stuttgarter Raum kommt, muss in Karlsruhe umsteigen.



Termin: 11. und 12. Februar 2017

Veranstaltungsort

Kongresshaus Baden-Baden

Augustaplatz 10

76530 Baden-Baden

Eintrittspreise inkl. Vorträge und Workshops (bis 14 Jahre frei)

Tageskarte 8,00 Euro, Dauerkarte 14,00 Euro

Kartenvorverkauf (bis einschließlich Freitag, 10. Februar 2017)

Tageskarte 7,00 Euro, Dauerkarte 12,00 Euro

Vorverkaufsstellen

Ticket-Service Baden-Baden - auch Ticket-Versand!

Kaiserallee 3 (Trinkhalle), 76530 Baden-Baden

http://www.tickets-baden-baden.de

CGE Raum für Wissen und Bewusstsein

Lange Straße 43, 76530 Baden-Baden

http://www.CGE-Baden-Baden.de

Wohlfühlladen GmbH & Co. KG

Lichtentaler Straße 23, 76530 Baden-Baden

http://www.wohlfuehlladen-baden-baden.de

Energie & Farbe - der Laden

Uhlandstraße 30, 76135 Karlsruhe

http://www.energie-und-farbe.com

Volksbank Baden-Baden Rastatt

nur in der Hauptfiliale Baden-Baden City, Sophienstraße 14

http://www.volksbank-baden-baden-rastatt.de

Kontakt Veranstalter

redspa media GmbH

Muriel Allenbach

Aschmattstraße 8

76532 Baden-Baden

Tel. +49 7221 398316



http://www.deutsche-wellnesstage.de