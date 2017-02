Deutsche Wellnesstage 2017 - Der Countdown läuft

Baden-Baden, 06.02.2017 – Am kommenden Wochenende, 11. und 12. Februar, öffnet das Kongresshaus in Baden-Baden seine Türen für die Deutschen Wellnesstage.

Informieren, anschauen, probieren, genießen und – mitmachen, lautet die Devise. Ein besonderer Fokus liegt auf Aktivprogrammen wie Qi Gong, Tanzen, Laufen und einem Fitness Parcour. Am Sonntagvormittag treffen sich alle, die Lust auf Bewegung haben und Neues ausprobieren wollen vor dem Kongresshaus zum ersten Mobility Run, der von den Deutschen Wellnesstagen organisiert wird. Ein weiteres Special für Gesundheits- und Fitnessbewusste ist die Körperzusammensetzungs-Analyse.

Bewegung ist Gesundheit

Ein Profi in Sachen Gesundheit und Wellness ist das Gesundheitsresort Freiburg, das sich auf den Deutschen Wellnesstagen mit einem Stand im 1. OG Gang A präsentiert. Dort bietet es den Messe-Besucher mit dem kostenfreien PerGu-CHECK® eine Körperzusammensetzungs-Analyse mit Messung von Körpergröße, Körpergewicht, Body-Mass-Index, Fettmasse & Fettfreie Masse, Skelettmuskelmasse, Flüssigkeitshaushalt. Außerdem kann ein „Stresstest“ gemacht werden und wer am Gewinnspiel teilnimmt, kann mit etwas Glück einen Wochenendaufenthalt im Gesundheitsresort Freiburg gewinnen.

Cross Trainer, Rudergerät oder Spinning Rad stehen zum Ausprobieren oder Auspowern bereit. Am Samstag und Sonntag stellt die Baden-Badener Filiale des Sportartikelherstellers Decathlon diesen kleinen feinen Fitness-Parcour zur Verfügung.

Mobility Run – die andere Art des Laufens

Am Sonntagmorgen von 10.30 Uhr bis 11.10 Uhr lädt Lauftherapeut Jörg Linder zum ersten Mobility Run durch die berühmte Lichtentaler Allee ein. Treffpunkt ist vor dem Kongresshaus. Mitmachen kann jeder, auch Untrainierte. Mobility Run ist ein Lauf, der Ausdauer UND Mobilität fördern soll. Gelaufen wird in Intervallen. Im Wechsel läuft man maximal fünf Minuten am Stück, dann werden für zwei bis drei Minuten Übungen zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit, insbesondere der Hüft-, Knie- und Schultergelenke, gemacht. Jeder „Mobility Runner“ hat nach dem Lauf freien Eintritt zur Messe, wo er mit Energy-Snacks und Getränken versorgt wird.

Jörg Linder gibt am Samstag um 15.30 Uhr auf der Aktionsfläche im Untergeschoss einen Einblick in die Welt des Joggens, Tipps für den richtigen Einstieg und erläutert sein eigenes Laufkonzept, den Mobility Run.

Vielfältige Fitmach-Aktionen und Vorträge

Auf abwechslungsreiche Vorträge und Fitmach-Aktionen können sich die Besucher an beiden Messetagen freuen. Auf der Aktionsfläche im Untergeschoss kann man etwa bei zeitgenössischem Tanz, Bodentraining oder Pilates den Kreislauf in Schwung bringen und jede Menge Spaß haben. Qi-Gong-Sessions stehen in Saal 4 auf dem Plan.

Zentrale Themen des Vortragsprogramms sind Gesundheit und Ernährung. In den Sälen 2, 3 und 4 im Obergschoss des Kongresshauses wird u.a. über Darmgesundheit, Stoffwechseloptimierung, Gesundes Abnehmen, Naturheilverfahren, die Wirkung von Magnetschmuck u.v.m. referiert.

Auf nach Baden-Baden

Die Kur- und Bäderstadt Baden-Baden mit der berühmten Lichtentaler Allee, dem traditionsreichen Friedrichsbad, dem einmaligen Frieder-Burda-Museum und dem weltbekannten Festspielhaus liegt verkehrstechnisch ideal: angebunden an die A5 im sonnigen Südwesten Deutschlands. Ganz nah ist der Airport Karlsruhe/Baden-Baden und auch die Zuganbindung lässt nichts zu wünschen übrig: Direktverbindungen gibt es u.a. ab Basel, Straßburg, Mannheim, wer aus dem Stuttgarter Raum kommt, muss in Karlsruhe umsteigen.

Termin: 11. und 12. Februar 2017

Veranstaltungsort

Kongresshaus Baden-Baden

Augustaplatz 10

76530 Baden-Baden

http://www.kongresshaus.de

Eintrittspreise inkl. Vorträge und Workshops (bis 14 Jahre frei)

Tageskarte 8,00 Euro, Dauerkarte 14,00 Euro

Kartenvorverkauf (bis einschließlich Freitag, 10. Februar 2017)

Tageskarte 7,00 Euro, Dauerkarte 12,00 Euro

Kontakt Veranstalter

redspa media GmbH

Muriel Allenbach

Aschmattstraße 8

76532 Baden-Baden

Tel. +49 7221 398316



http://www.deutsche-wellnesstage.de

Pressekontakt

redspa media GmbH

Dorit Schambach

Tel. +49 7221 502 475



Presse-Informationen, Fotos und ein Akkreditierungsformular finden Sie hier:

http://www.deutsche-wellnesstage.de/journalisten/pressetexte

Freigegeben zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.