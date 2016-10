Deutsche Wellnesstage Baden-Baden

Baden-Baden, 06.10.2016 – Bereits zum 11.Mal finden die Deutschen Wellnesstage im Kongresshaus in der Kur- und Bäderstadt Baden-Baden statt.

Die überregional etablierte Veranstaltung, die als Kongress und Erlebnismesse für gesundes, bewusstes und genussvolles Leben seit Jahren erfolgreich ist, zählte in diesem Jahr 5000 Besucher. Auch in 2017 wird an beiden Messetagen, dem 11. und 12. Februar, ein vielfältiges Programm rund um die Themen Gesundheit und Vitalität, Genuss und Lebensart sowie Wellness und Reisen geboten. Erstmals wird diese Endverbrauchermesse dann von der redspa media GmbH konzipiert, die diese Veranstaltung seit Mai dieses Jahres in ihrem Portfolio hat.

An beiden Messetagen stellen sich 200 Firmen und Marken den Besuchern aus ganz Deutschland und dem nahen Frankreich mit ihrem aktuellen Produktsortiment vor. Mit von der Partie sind Aussteller mit einem breitgefächerten Angebot aus den Bereichen Gesundheit, Vitalität, Genuss, Lebensart, Wellness und Reisen.

Herzlich willkommen bei den Deutschen Wellnesstagen 2017

[Großes Bild anzeigen]

Das Kongressprogramm der Deutschen Wellnesstage bietet mit ausgewählten, kostenfreien Vorträgen vielfältige Anregungen, Impulse und Ideen für einen gesunden Lifestyle. Referiert wird u.a. über Themen wie „Gesunder Schlaf“, „Stoffwechsel-Optimierung“ oder „Die Wiederentdeckung der Selbstheilungskräfte“. Mitmachen und ausprobieren heißt es auf der Aktionsfläche: bei Yoga-, Qi-Gong- oder Karate-Sessions kommt der Kreislauf in Schwung. Schnupperbehandlungen von Spa-Profis sowie Beauty-Beratungen sind wohltuende Pausen und geben gleichzeitig Anregungen für die persönliche Work-Life-Balance. Effektive Entspannungsmomente erleben die Besucher bei den TouchLife-Massagen, die an beiden Messetagen ab 15 €/15 Minuten von den Therapeuten der Touchlife-Massageschule angeboten werden.Bei den Deutschen Wellnesstagen in Baden-Baden findet jeder Besucher vielfältige Anregungen und Impulse für seinen ganz persönlichen Weg zu mehr Fitness, Wohlbefinden, Balance und Vitalität.

Baden-Baden liegt ganz nah

Die Kur- und Bäderstadt Baden-Baden mit der berühmten Lichtentaler Allee, dem traditionsreichen Friedrichsbad, dem einmaligen Frieder-Burda-Museum und dem weltbekannten Festspielhaus liegt verkehrstechnisch ideal: angebunden an die A5 im sonnigen Südwesten Deutschlands. Ganz nah ist der Airport Karlsruhe/Baden-Baden und auch die Zuganbindung lässt nichts zu wünschen übrig: Direktverbindungen gibt es u.a. ab Basel, Straßburg, Mannheim, wer aus dem Stuttgarter Raum kommt, muss in Karlsruhe umsteigen.

Termin

11. und 12. Februar 2017

Veranstaltungsort

Kongresshaus Baden-Baden

Augustaplatz 10, 76530 Baden-Baden

Eintrittspreise inkl. Vorträge und Workshops (bis 14 Jahre frei)

Tageskarte 8,00 Euro, Dauerkarte 14,00 Euro

Kartenvorverkauf (ab Ende November 2016 bis einschließlich Freitag, 10. Februar 2017)

Tageskarte 7,00 Euro, Dauerkarte 12,00 Euro



Kontakt Veranstalter

redspa media GmbH

Aschmattstraße 8

76532 Baden-Baden

Tel. +49 7221 398316



http://www.deutsche-wellnesstage.de