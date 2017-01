Deutsche haben Angst vor Strom- und Gasanbieterwechsel

Neuartiger Wechselschutz soll für mehr Sicherheit sorgen

Das junge Berliner Unternehmen SwitchUp setzt sich zum Ziel, den Deutschen die Angst vor dem Stromanbieterwechsel zu nehmen und den Strommarkt langfristig fairer zu gestalten.

Der 14. Juni 2011 war ein schwarzer Tag in der Geschichte des deutschen Strommarktes.

An diesem Tag begann mit der Teldafax Holding AG das gemessen an der Gläubigerzahl größte Insolvenzverfahren Deutschlands - und für viele Kunden damit ein Albtraum. Was für sie folgte, war nicht nur eine Rückstufung über Nacht in den teureren Grundversorgertarif, viele verloren durch geleistete Vorauszahlungen tausende Euro. Ähnlich verlief es 2013 mit Flexstrom. Bis heute warten die meisten der gemeinsam auf über 1,6 Mio. geschätzten Gläubiger auf ihr Geld.

Kein Wunder also, dass die Verbraucher beim Thema Strom verunsichert sind. Bisher haben der Bundesnetzagentur zufolge 76% noch nie den Anbieter gewechselt. Laut dem Bund der Energieversorger geben 64% der Verbraucher als Grund dafür Angst vor einem unseriösen Anbieter an.

Der Preis der Angst ist hoch

Für die Angst bezahlen die Deutschen allerdings einen hohen Preis. Nirgendwo in Europa könnte man mit einem Stromanbieterwechsel so viel Geld sparen wie in Deutschland. Im Januar 2017 beläuft sich das Sparpotenzial in den 20 größten Städten auf durchschnittlich 401€.

Die Nachbarländer zeigen sich weniger besorgt was den Wechsel des Anbieters betrifft. Mit 49% ist der Anteil der Verbraucher in Holland, die schon einmal ihren Anbieter gewechselt haben, doppelt so hoch wie in Deutschland. Und dies obwohl deutsche Verbraucher jährlich viermal so viel sparen könnten wie unsere holländischen Nachbarn.

Sicherheit durch neuartigen Wechselschutz

Um für mehr Sicherheit beim Strom- und Gasanbieterwechsel zu sorgen hat der automatische Tarifoptimierer SwitchUp eine strategische Partnerschaft mit dem Versicherer ARAG SE geschlossen. “Mit dem Wechselschutz erhalten SwitchUp-Kunden ab sofort umfassende Rechtsschutzleistungen zur Absicherung ihrer Rechte sowie einen Insolvenzschutz“, erläutert Betina Nickel, Hauptabteilungsleiterin Kooperationen und Internetvertrieb / Produkt International der ARAG SE. “Unser Geschäftsmodell basiert auf Vertrauen. Wir freuen uns daher gemeinsam mit der ARAG einen innovativen Wechselschutz entwickelt zu haben, damit man beim Anbieterwechsel selbst im Insolvenzfall abgesichert ist.”, ergänzt Arik Meyer, Gründer von SwitchUp.

Über den Wechselschutz

SwitchUp hat gemeinsam mit der ARAG den SwitchUp-Wechselschutz entwickelt. Dieser beinhaltet einen Rechtsschutz sowie Insolvenzschutz und setzt mit diesem Schutz rund um den Anbieterwechsel einen neuen Impuls im Markt. Verhält sich der gewählte Strom- oder Gasanbieter nicht wie vereinbart, werden im Rahmen des Wechselschutzes anfallende Anwalts-, Gerichts- und Schlichtungskosten zur Durchsetzung der vertraglich zugesicherten Leistungen übernommen. Zudem sind im Insolvenzfall eines Anbieters mögliche Verluste beziehungsweise entstehende Mehrkosten abgedeckt. Der Wechselschutz ist kostenfrei für alle SwitchUp Nutzer, die Kosten dafür übernimmt SwitchUp.

Über ARAG SE

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft bietet sie ihren Kunden in Deutschland auch attraktive, bedarfsorientierte Produkte und Services aus einer Hand in den Bereichen Komposit, Gesundheit und Vorsorge. Aktiv in insgesamt 17 Ländern – inklusive den USA und Kanada – nimmt die ARAG zudem über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Mit 3.800 Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von mehr als 1,7 Milliarden €.

Über SwitchUp.de

SwitchUp bietet einen automatischen Tarifoptimierer an, mit dem die Strom- un Gasverträge der Nutzer kostenfrei optimiert werden. Dazu vergleicht das Unternehmen kontinuierlich alle verfügbaren Strom- und Gastarife und prüft rechtzeitig vor Ablauf der Kündigungsfrist, ob ein besserer Tarif vorhanden ist. So soll sichergestellt sein, dass einem nicht zu viel berechnet wird und man immer automatisch im richtigen Tarif ist.

