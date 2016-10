Deutscher Kongress für Energieeffizienz bringt Energieexperten und Energiebeauftragte aus den Unternehmen zusammen

Kissing, 13. Oktober 2016 – Große Unternehmen müssen sich spätestens mit dem Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) konkret mit dem Thema Energieeffizienz auseinander zu setzen.

Aber auch kleinere und mittlere Unternehmen erkennen inzwischen deutlich die Kosten- und Wettbewerbsvorteile, die sich mit Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz erreichen lassen. Die Bundesregierung forciert ihrerseits mit dem Nationalen Aktionsplan für Energieeffizienz (NAPE) den effizienten Umgang mit Energie. Der Deutsche Kongress für Energieeffizienz behandelt pragmatisch - nicht idealistisch - die Möglichkeiten für Unternehmen, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln.



Strategien, Informationen und neue Technologien im Kontext der Energieeffizienz gibt es in ausreichend großer Zahl. Mit diesem Angebot steigt allerdings auch die Unsicherheit hinsichtlich der richtigen Ansatzpunkte und praktikabler Lösungen. Mit dem Deutschen Kongress für Energieeffizienz hat sich die WEKA Akademie als Veranstalter zum Ziel gesetzt, in kompakter Form über clevere Energiesparmaßnahmen, neue Geschäftsmodelle, innovative Produkte, Aktuelles aus dem Energierecht und vor allem über praxiserprobte Systeme und Prozesse zu informieren. Und sie hat eine Plattform geschaffen, die es den Teilnehmern ermöglicht, wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Im Bereich der rechtlichen Änderungen geht es u.a. um Energieaudits und Zertifizierungen, das neue Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG 2016) und um die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 01.01.2017. Ein besonderer Augenmerk wird auf das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende gelegt. Denn hierbei handelt es sich nicht ausschließlich um neue Messsysteme, vernetzte und intelligente Gebäude und Anlagen, sondern plötzlich auch um „Big Data“ und das heikle Thema Datensicherheit.

Ein weiterer Schwerpunkt in den Vorträgen wird der Faktor „Mensch“ im Zusammenhang der Energieeffizienz sein. Zu diesem Ansatz zeigt Professorin Dr. Stefanie Winter Möglichkeiten auf, Mitarbeiter zu energieeffizientem Verhalten zu motivieren. Außerdem stellen Vertreter von Fujitsu in Augsburg ihr Konzept vor, wie Mitarbeiter aktiv und erfolgreich in das Energiemanagement eingebunden wurden.

Der Abschlussvortrag handelt von einer so simplen wie genialen Idee und deren Umsetzung: Marcus Fendt von The Mobilty House erklärt, wie Unternehmen die Fahrzeugbatterien ihrer E-Flotte als Energiespeicher nutzen können.

Der Kongress zeichnet sich durch einen intelligenten Mix aus Fachinformation und Interaktion aus. Vorträge am Vormittag, vertiefende Themen-Foren am Nachmittag und abschließende Workshop-Arbeit in sogenannten „Praxiscamps“ sollen den Teilnehmern einen größtmöglichen Nutzen verschaffen. Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt für die Teilnehmer wird die Erweiterung des eigenen Netzwerks sein.

Passend zum Thema hat sich die WEKA Akademie dafür entschieden, diesen Kongress klimaneutral durchzuführen. Sämtliche entstehenden CO2-Emissionen werden über ein Gold-Standard-Klimaschutzprojekt kompensiert.

Termin, Ort und Teilnahmegebühr:

Der Deutsche Kongress für Energieeffizienz findet am 7. März 2017 im Ameron Hotel Königshof in Bonn statt, das sich am Projekt „Sustainable Bonn - Konferenzort der Nachhaltigkeit“ aktiv beteiligt. Die Teilnahme kostet pro Person 790 € zzgl. 19 % MwSt. Das vollständige Programm und weitere Informationen gibt es unter www.kongress-energieeffizienz.de.