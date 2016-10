Der POINT – Sports.Wellness.Club in Gerlingen beteiligt sich an bundesweiter Initiative zur Faszienfitness.

Bastian Schweinsteiger und Miroslav Klose tun es genauso wie Dirk Nowitzki: Sie bringen ihre Körper mit Faszienfitness in Form. Doch das Training der Faszien ist nicht nur etwas für Leistungssportler. Jeder, der im Alltag, Hobby oder Sport beweglich, vital und schmerzfrei bleiben will, sollte etwas für sein Bindegewebe tun!

Viele Menschen kennen das! Verspannungen stören im Beruf, im Alltag zwicken Hüfte oder Schulter und die Leistungsfähigkeit nimmt mit dem Alter ab. Hinzu kommen vielfach auch unschöne Veränderungen der Figur. Für viele dieser Erscheinungen ist die nachlassende Geschmeidigkeit des Bindegewebes verantwortlich. Das Fasziennetz durchzieht unseren gesamten Körper, umschließt alle Organe und gibt uns Form und Struktur. Durch mangelnde oder einseitige Belastungen verliert dieses Netz an Elastizität und es kommt zu Verklebungen und Kleinstverletzungen dieser Strukturen. Dagegen kann man etwas tun!

Bäume ausreißen. Jung fühlen. Sexy sein. Faszientraining im POINT - Sports.Wellness.Club in Gerlingen

In 5 Wochen zu mehr Stabilität und Lebensqualität

Die Experten Dr. Robert Schleip von der Universität Ulm, Markus Rossmann von Fascial Fitness und Wolf Harwath, five Rücken- und Gelenkkonzept, entwickelten gemeinsam ein Programm, das in Ergänzung ganz individueller Empfehlungen schon in wenigen Trainingseinheiten für erstaunliche Resultate sorgen kann.

Für die Region Stuttgart und Umgebung wurde der POINT – Sports.Wellness.Club für die Durchführung des Programms lizenziert. Je nach Fitness-Zustand und Trainingsziel entwickeln die qualifizierten Trainer des POINT – Sports.Wellness.Clubs individuelle Programme. Mit jedem Teilnehmer werden vor und nach dem Programm kurze und einfache Tests durchgeführt, um die Erfolge messbar zu machen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Beweglichkeit und das Schmerzempfinden. Dr. Schleip: „Wir möchten mit diesem Programm möglichst viele Menschen an sinnvolle Bewegung heranführen. Sie werden einfach mehr Lebensqualität dadurch gewinnen.“

Interessierte haben ab sofort die Möglichkeit sich näher zu informieren und sich einen der 100 Teilnehmerplätze zu sichern. Anmeldung im POINT – Sports.Wellness.Club unter Telefon 0 71 56 - 2 18 20. Mehr Infos auch unter http://www.point-sports.de oder http://www.beweglicher.com . Die Teilnahmegebühr beträgt 79 Euro für externe Gäste, Mitglieder und Freunde von Mitgliedern erhalten einen vergünstigen Preis. Darin enthalten sind alle Testungen, Einweisungen sowie die Nutzung aller Kurse, des chipkartengesteuerten milon Zirkels, aller Cardio-Geräte und der Kinderbetreuung.