Deutschlands größter Schneemann im Fichtelgebirge: Das 33. „Jakobsfest“ am Rosenmontag

Fichtelberg/München, 29. Januar 2018. Am 12. Februar 2018 lädt Deutschlands größter Natur-Schneemann Jakob wieder zur Rosenmontags-Party ins Fichtelgebirge.

Aus einer spontanen Idee heraus entstanden, bauen die Freiwilligen um die Initiatoren Horst und Berndt Heidenreich bereits zum 33. Mal ihren 13 Meter großen Jakob aus Tonnen von Schnee. Mit Schneemann-Bier, Schmankerl-Buden, Fackelzug, Maskenfete und DJ-Party ist den ganzen Rosenmontag ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für Groß & Klein geboten.

Schon am Freitag, den 9. Februar, starten die Schneemannbauer und bringen mit Schaufeln und Baggern die 40 bis 50 LKW-Ladungen Schnee in Form. Live-Bilder für Neugierige gibt es auf der Bischofsgrüner Internetseite unter http://www.bischofsgruen.de . Am Rosenmontag selbst freuen sich die kleinen Gäste bereits am Nachmittag auf Krapfen-Wettessen, Kindertanzwettbewerb und viele andere Aktionen.

Links: Schneemann Jakob ©Kur- und Tourist Information Bischofsgrün, Rechts: Fackelwanderung ©Tourismuszentrale Fichtelgebirge Andreas Hub

[Großes Bild anzeigen]

Den offiziellen Auftakt bildet das Anschießen der Bischofsgrüner Böllerschützen um 19 Uhr mit dem anschließenden traditionellen Fackelzug durch das nächtliche Dorf zum Marktplatz. Dort erwartet Jakob seine Fans bereits mit einem breiten Lächeln. Humorvolle Showeinlagen, Livemusik und das eigens für diesen Anlass gebraute Schneemann-Bier von der Brauerei Lang auf der Open Air-Party sorgen für eine ausgelassene Stimmung bis tief in die Nacht.

Noch mehr Schnee erleben die Besucher im Fichtelgebirge – einem der schneesichersten Mittelgebirge Deutschlands – seit Neuestem bei einer Wanderung auf dem ersten offiziell zertifizierten Winterwanderweg Deutschlands. Dieser wurde nach den Kriterien des Deutschen Wanderverbandes geprüft und verspricht mit einer Länge von 18,9 Kilometern zahlreiche Winterimpressionen rund um den Ochsenkopf.

Weitere Informationen gibt es bei der Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V. unter +49 (0) 9272-96903-0 oder auf http://www.tz-fichtelgebirge.de . Weitere News, Bilder und Videos auf Facebook und Twitter.

Bilder zum Download, Hintergrundinformationen und zusätzliche Pressetexte im Online Media-Center unter http://www.piroth-kommunikation.com .