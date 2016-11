Deutschlandweite Vorreiter-Rolle für das Konstanzer Unternehmen Ernst Straub GmbH

Der Aufwand hat sich gelohnt: Seit Anfang des Jahres 2016 beteiligte sich das traditionsreiche Konstanzer Großhandels-Unternehmen Ernst Straub GmbH an einem umfangreichen Zertifizierungs-Programm der SmartHome Deutschland e. V..

Das Unternehmen für Baubeschläge etc. ist damit deutschlandweit der erste Fach-Großhandel, dem im Bereich Smart Home, sprich: Gebäudeautomatisierung für Privatleute und Kleinbetriebe, die Zertifizierung erteilt wird. Treibende Kraft und verantwortlich dafür ist der Geschäftsleiter Straub Sicherheitssysteme, Thomas Engelmann, gleichzeitig auch Prokurist des Großhandels-Betriebs Ernst Straub GmbH. Im Zeitraum von acht Jahren hat er sich immer wieder mit der komplexen Thematik befasst. Nun sieht er die Zeit dafür gekommen, mit ausgereiften Produkten und zuverlässigen Lösungen sowohl Neubauten als auch bestehende Gebäude bzw. in Betrieb befindliche Räumlichkeiten aus- oder nachrüsten zu können.STRAUB Smart Home legt wert auf Service. Beratung, Planung, Montage, Inbetriebnahme bis in zur anschließenden Betreuung alles aus einer (Fach)Hand.

Zum Unternehmen Ernst Straub GmbH:

Gegründet im Jahr 1830 von Carl Delisle, entwickelte sich der Großhandelsbetrieb mit der Zeit über die Grenzen hinaus und hatte neben Filialen in Deutschland auch Niederlassungen in der Schweiz, England und in Frankreich. Tiefe Spuren hinterließen die beiden Weltkriege, sodass die Filialen und Niederlassungen verloren gingen. Die Brüder Heinrich und Oskar Delisle bauten das Großhandelsunternehmen aus dem Nichts wieder auf und bezogen in den 60-Jahren das neue Großhandelsgebäude im Industriegebiet Konstanz. Zum Programm an Beschlägen und Maschinen kamen ab 1995 Schließsysteme, elektronische Schließanlagen, Zutrittskontrollsysteme sowie Alarm- und Videoüberwachungssysteme. Dieses Segment entwickelte sich sehr erfolgreich, sodass es zur Gründung des neuen Geschäftsbereichs Straub Sicherheitssysteme kam, der im Jahr 2003 in der Bodanstraße in Konstanz ein Ladengeschäft eröffnete.

Der Expansion Rechnung tragend, folgte im Jahr 2006 der Umzug des Ladengeschäftes in die August-Borsig-Straße 2a. 2014 kamen weitere Büro-, Lager- und Werkstatt-Räumlichkeiten auf dem Gelände der Ernst Straub GmbH in der Fritz-Arnold-Straße 14 hinzu. Die Ernst Straub GmbH und die Straub Sicherheitssysteme nutzen in den beiden Betriebsstätten nahezu 10.000 m² Hallen- und Verkehrsflächen und beschäftigen aktuell rund 60 Mitarbeitende.