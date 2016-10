Das aus fünf Dienstleistern bestehende Netzwerk BioPLUS mit Stammsitz in Berlin hat am 6. Oktober das in Saarbrücken ansässige Unternehmen DORUCON offiziell aufgenommen.

Das Netzwerk beobachtet aktuelle Tendenzen in der dynamischen und von vielen Herausforderungen geprägten Biotechnologie und Life-Science-Branche und unterstützt gezielt Unternehmen in diesem Sektor. Die Erkenntnisse werden einmal jährlich in Buchform publiziert.Die Aufnahme in das Netzwerk ist die konsequente Fortführung aus Einzelkooperationen zwischen DORUCON und den Netzwerkpartnern in den letzten Jahren. Sie erfolgte am 6. Oktober in den Räumen der Portus Corporate Finance GmbH in Berlin.„Die Partner von BioPLUS unterstützen Unternehmen bei juristischen, patentrechtlichen, steuerlichen und finanziellen Fragestellungen in der Life-Science-Branche. Dabei treffen wir immer wieder auf besondere Herausforderungen wie lange Markteintrittsphasen, hohe Forschungskosten und gesetzliche Regularien. Um für unsere Kunden die optimalen Lösungen zu finden, ist ein kontinuierlicher Know-how-Transfer erforderlich. Das Unternehmen DORUCON stellt dazu eine ideale Ergänzung unseres Netzwerks dar. Unsere Kunden werden von der langjährigen Erfahrung im Bereich Innovation und Technologie sowie zu Forschungs- und Entwicklungsprojekten profitieren.“, sagt Thomas Fink, Partner der Portus Corporate Finance GmbH und langjähriges Mitglied des Netzwerks.Dr. Jörg Rupp, Chemiker, Betriebswirt und promovierter Ingenieur und Gründer von DORUCON, sprach über die enorme Bedeutung von Fördergeldern aus Bundes-, Landes- und EU-Mitteln: „Fördermittel stärken die Entstehung von Innovationen und Erfindungen, die ein Zugpferd für die deutsche Wirtschaft, insbesondere für den deutschen Mittelstand, sind. Als Zuschüsse stellen sie eine wichtige, bei Unternehmern aber häufig unbekannte Säule bei der Finanzierung von Investitionen dar.“ Mit seinem Unternehmen DORUCON stellt Dr. Jörg Rupp unter anderem Anträge auf Zuschüsse zu Forschungs- und Technologieprojekten im Full-Service für Unternehmen.Geplant für die Zukunft ist die gemeinsame Veröffentlichung des nächsten Buchs aus der Reihe „Life Sciences – Recht, Markt, Kapital“ durch BioPLUS sowie ein Ausbau der Zusammenarbeit im gesamten Bundesgebiet. Unternehmen aus der Life-Science-Branche, die ein Projekt im Bereich Technologie, Forschung oder Entwicklung planen, finden im BioPLUS-Netzwerk deutschlandweit kompetente Ansprechpartner und umfassende Beratung aus einer Hand.

Weitere Informationen zum BioPLUS-Netzwerk

Das BioPlus-Netzwerk besteht aus den Unternehmen UHY Deutschland AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Portus Corporate Finance GmbH, Weitnauer Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Gulde & PARTNER Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB und DORUCON – DR. RUPP CONSULTING GmbH. Insgesamt beschäftigen diese Unternehmen über 300 Mitarbeiter im DACH-Gebiet. Durch die Bündelung des vorhandenen Know-hows und die gemeinsame Arbeit an Themenstellungen und Herausforderungen leistet BioPLUS einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der deutschen Life Science-Industrie. Kunden profitieren von diesen zielgerichteten, praxisnahen Informationen in einem dynamischen Umfeld. Die Erkenntnisse daraus werden einmal im Jahr in dem Sammelband „Life Sciences – Recht, Markt, Kapital“ im Fachverlag der Biocom AG veröffentlicht. Die Autoren sind Mitarbeiter der am Netzwerk beteiligten Unternehmen, vor allem Rechtsanwälte, Naturwissenschaftler und Betriebswirte, die über langjährige Erfahrung und Branchenkenntnis verfügen.

Homepage des Netzwerks: http://www.bioplus-network.com/



Weitere Informationen zu DORUCON – DR. RUPP CONSULTING

http://www.dorucon.de

Die DORUCON – DR. RUPP CONSULTING GmbH ist eine 2011 gegründete Unternehmensberatung mit 9 Mitarbeitern, die ihre Kunden deutschlandweit mit einem Team aus Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und Betriebswirten unterstützt. Der thematische Fokus von DORUCON liegt auf Innovation und Technologie. Das Team hilft Kunden dabei, passende Förderprogramme für technologische Innovationen zu finden und Zuschüsse erfolgreich zu beantragen. Unternehmer beauftragen DORUCON auch mit dem zugehörigen Projekt- und Innovationsmanagement sowie mit der Finanzierung von Technologieprojekten und von Unternehmenswachstum. Zum Portfolio gehört auch die Beratung für technologisch innovative Start-ups.

DORUCON legt einen hohen Wert auf die Qualität der Beratung und ist sowohl TÜV-zertifiziert als auch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie akkreditiert. Weiterhin ist DORUCON autorisiert zur Innovationsberatung go-innovativ durch das Bundeswirtschaftsministerium und für dieses auch direkt als Forschungsnetzwerkmanager tätig. Darüber hinaus hat sich DORUCON ein hervorragendes Netzwerk von Forschungseinrichtungen und Hochschulen aufgebaut, mit dem technologisch innovative Neuntwicklungen in Unternehmen unterstützt werden.UnternehmensgründerDr. Jörg Rupp studierte in Mainz, Valencia und in Amherst (Massachusetts) Chemie und schloss eine Promotion als Ingenieur an der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich an. Berufsbegleitend absolvierte er einen akkreditierten Master of Business Administration an der Handelshochschule Leipzig. Als Projektleiter in der chemischen und biotechnologischen Industrie sammelte er erste wertvolle Erfahrungen. In der Folge baute er erfolgreich Marketing und Vertrieb eines Anlagenherstellers aus der Kältetechnik auf, bevor er 2011 das Unternehmen DORUCON gründete. Seine Schwerpunkte liegen auf dem Innovationsmanagement, der Förderung, Finanzierung und dem Management von Technologieprojekten sowie auf Forschung und Entwicklung im industriellen Bereich.