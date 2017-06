Diabetes-Jahrestagung: MyTherapy erhält als eine von drei Apps DiaDigital-Siegel

München, 30.05.2017. Im Rahmen der 52. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft wurde MyTherapy als eine der qualitativ hochwertigsten und nutzerfreundlichsten Apps für Diabetiker Typ 1 und 2 ausgezeichnet.

Die auf der Diabetes-Jahrestagung ausgezeichnete MyTherapy App

[Großes Bild anzeigen]

Zu diesem Ergebnis kommt die DiaDigital nach einem eigens entwickelten, systematischen Kriterienkatalog, der Nutzer bei der Wahl einer geeigneten und sicheren Diabetes-App unterstützen soll.Apps gelten mittlerweile als digitale Helfer, um Diabetiker beim Management ihrer Krankheit zu unterstützen und ihren Alltag aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Die zahlreichen erhältlichen Apps sind hinsichtlich ihres Funktionsumfangs, der Bedienbarkeit und dem Nutzen für Patienten sehr unterschiedlich. Daher entwickelte die AG DiaDigital einen Kriterienkatalog, anhand dessen Patienten und Fachpersonal die Qualität und den lebensunterstützenden Nutzen der Diabetes-Apps einordnen können. Als Zusammenschluss aus der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG), dem Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland (VDBD), der Deutschen Diabetes-Hilfe (diabetesDE) und der Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes (DDH-M) hat die DiaDigital das Ziel, Patienten und Diabetologen bei der Nutzung von Apps zu unterstützen.Die mit dem Gütesiegel ausgezeichnete MyTherapy App (kostenlos für iPhone und Android) erinnert die Nutzer nicht nur an die pünktliche Medikamenteneinnahme, sondern unterstützt sie als Gesundheitsassistent dabei, alle Aspekte der Diabetes-Therapie umzusetzen.Während die meisten Apps nur für Diabetiker Typ 1 geeignet sind, ist MyTherapy auch für nicht-insulinpflichtige Typ2-Diabetiker nutzbringend. Diese positive Wirkung der App wurde unter anderem in einer Studie zum App-basierten Selbstmonitoring bei Typ-2-Diabetes in Zusammenarbeit mit der Charité Berlin nachgewiesen. Daneben konnte die App durch ihren Funktionsumfang und ihre Sicherheitsstandards überzeugen.Hervorgehoben wurde von der Jury auch die Nutzerfreundlichkeit von MyTherapy. „Viele Menschen mit Diabetes wollen zwar verantwortungsvoll mit ihrer Gesundheit umgehen, vor allem aber wollen sie ihr Leben leben. Uns ist es wichtig, MyTherapy so einfach zu gestalten, damit beides zugleich möglich ist“, so Sebastian Gaede, einer der Gründer hinter der App. „Deshalb wird MyTherapy stetig weiterentwickelt. Dabei arbeiten wir mit Ärzten zusammen und beziehen Feedback unserer Nutzer mit ein“, so Gaede. Durch die einfache Bedienung ist die App auch für Menschen geeignet, die aufgrund ihres Diabetes an einer Sehbehinderung leiden, wie Diana Droßel, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Droßel setzt sich dafür ein, dass Hilfsmittel wie Smartphone-Apps für die Selbsttherapie weiterentwickelt werden. „An MyTherapy schätze ich besonders, dass sie auch von blinden Menschen barrierefrei genutzt werden kann“, so Droßel. „Damit hilft die App chronisch kranken Menschen dabei, Komplikationen, die als Folge von Diabetes auftreten können, zu vermeiden.“

Über MyTherapy:

Nie wieder Medikamente vergessen und jederzeit den Überblick über die eigene Gesundheit behalten. Die preisgekrönte MyTherapy App erinnert diskret und verlässlich an die Medikamenteneinnahme, anstehende Messungen oder gesunde Aktivitäten. Das integrierte Gesundheitstagebuch lässt den Nutzer den Therapieverlauf nachvollziehen und bildet die Gesprächsgrundlage für den nächsten Arztbesuch. MyTherapy ist die einzige vom TüV auf Datenschutz und -sicherheit geprüfte Gesundheits-App. Studien, u.a. mit der Berliner Charité, belegen den positiven Effekt von MyTherapy auf eine konsequente Medikamenteneinnahme. MyTherapy ist im iTunes App Store und bei Google Play kostenlos erhältlich.

Hinter MyTherapy steht das Münchner Unternehmen smartpatient. 2012 gegründet, hat sich smartpatient der Unterstützung chronisch Kranker im Alltag verschrieben. Für MyTherapy und die begleitende Forschungsarbeit wurde smartpatient bereits vielfach ausgezeichnet und ging unter anderem als Gewinner des Technologiepreises des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hervor.

Weitere Informationen unter:

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/....eu.smartpatient.mytherapy

App Store: https://itunes.apple.com/de/app/myt....innerung/id662170995?mt=8

Website: https://www.mytherapyapp.com/de/diabetes-blutzucker-app