Die Aicomp Cloud GmbH ist SAP Gold Partner

AIicomp Cloud GmbH ist SAP Gold Partner

Mit der Übernahme der ABAYOO Business Network GmbH im August 2016 hat die AICOMP Gruppe ( http://www.aicomp.com ) ihr Portfolio um die Expertise eines der führenden Anbieter und Reseller von SAP-Cloud-Services im Mittelstand erweitert. ABAYOO hatte sich 2011 mit dem Vertrieb der Cloud-Lösung SAP Business ByDesign zu einem der erfolgreichsten Solution Reseller etabliert und seitdem den Gold-Partner-Status, die damals höchste Stufe des SAP-Partnerprogramms, geführt. Mit der Einführung des neuen Partner-Modells im vergangenen Jahr ist der Gold-Partner-Status die höchste Stufe, die durch die eigene Leistung erreicht werden kann. Die höchste Stufe im Programm – Strategic Platinum Partner – ist nur auf ausdrückliche Einladung der SAP möglich.

Der Gold-Status ist mit klar definierten Anforderungen verknüpft: erfolgreiche Einführungsprojekte mit Referenzstatus, eine Mindestanzahl von Neukunden, zertifizierte Mitarbeiter sowie selbstentwickelte, SAP-basierte Lösungen. Die Auszeichnung würdigt die Kompetenz und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowie dessen Engagement, die Anforderungen der angesprochenen Märkte und Zielgruppen in puncto Qualität, Serviceleistung und Branchen Know-how individuell und im vollen Umfang zu erfüllen.

Durch die Akquisition der ABAYOO erweitert die Aicomp Gruppe ihre umfangreiche Expertise mit SAP-ERP-On-Premise-Implementierungen um die Erfahrung aus 70 Bestandskunden- und mehr als 100 Cloud-Projekten. Das nach der Integration in „Aicomp Cloud GmbH“ umfirmierte Unternehmen trägt damit weiterhin den Status „SAP-Gold-Partner“ für alle angebotenen Cloud-Services. Mit insgesamt 20 Experten bietet die Aicomp Cloud GmbH bestehenden und potentiellen Kunden eine bestmögliche Projektbetreuung und umfassende Lösungen aus einer Hand.

Zukünftig werden bisherige Aicomp-Lösungen wie das ERP-Add-on VCPowerPack™ in die zukunftweisende SAP HANA Cloud Platform und die SAP HANA Enterprise Cloud portiert. Dadurch integriert die Aicomp Gruppe ihre leistungsstarke Konfigurationsmaschine über das SDK in die neue Welt von C4C, SAP Business ByDesign und SAP S/4HANA, inklusive SAP S/4HANA Finance und SAP S/4HANA Supply Chain. Zudem werden Anwendungen und Apps aus der On-Premise-Welt via HCI in die SAP-Cloud integriert und zum bestehenden Angebot der Aicomp Gruppe hinzugefügt.

Über die Aicomp Group:

Die Aicomp Gruppe ist der führende Anbieter von Konfigurationslösungen in SAP und wurde im Jahr 2000 gegründet. Aicomp hilft ihren Kunden, vom Mittelstand bis zum global aktiven Konzern, Angebots- und Auftragsprozesse individuell zu konfigurieren und zu implementieren. Ihr Software-Add-on „VCPowerPack“ unterstützt innovative und komplexe Produktkonfigurationen innerhalb von SAP ERP. Das Aicomp-Cloud-Portfolio bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen Software als Service an – zu kleinen, attraktiven monatlichen Preisen. Consulting, Software, Cloud – alles aus einer Hand. Mit rund 90 Mitarbeitern an sieben Standorten in Europa und Nordamerika bietet die Aicomp maßgeschneiderte Lösungen aus nächster Nähe.

Medienansprechpartner:

Aicomp Group

Luisa Woik

Wichmannstraße 6

10787 Berlin

Tel.: +49 3641 / 8761183

Mail: