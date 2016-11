Die Akademie der Deutschen Medien stellt ihr neues Jahresprogramm 2017 vor

Cover Seminarprogramm 2017 - Akademie der Deutschen Medien

Ab sofort steht das neue Jahresprogramm 2017 der Medienakademie in Print und zum Download ( https://www.medien-akademie.de/service/programm_bestellen.php ) bereit. Es richtet sich an Medienhäuser, Corporate Publisher, Agenturen und andere Unternehmen, die ihr Medien- und Publishing-Know-how in Print und digital ausbauen wollen. Interessenten finden Angebote für unterschiedlichste Anforderungsstufen, vom Anfänger und Quereinsteiger bis zum Manager und Geschäftsführer: Kurz-Seminare, mehrtägige Zertifikatskurse, Konferenzen, Webinare und Inhouse-Schulungen. Dabei deckt die Akademie die Themenbereiche Management, Digitale Medien/E-Business, Redaktion und Lektorat, (Online-)Marketing und Vertrieb, Medienrecht, PR und Corporate Media sowie Persönliche Kompetenzen ab.

Auch für 2017 hat die Akademie ihr Portfolio wieder überarbeitet und über 30 neue Kurse aufgenommen, darunter z. B. die Zertifikatsprogramme „AdWords- und SEO-Manager“ (25. – 28.09.2017), „Produkt- und Content Manager digital“ (03. – 07.07.2017), „Metadaten Manager“ (24. – 26.04.2017) und den „Usability Manager“ (06. – 08.11.2017). Damit hat die Akademie ihre vorhandene Kompetenz in den Bereichen Digitalisierung, Innovationen und Content Marketing noch stärker ausgebaut. Weitere trendgetriebene Seminare in 2017 sind z. B.: „Mit Co-Creation, Design Thinking, Lean Ux und Prototyping kundennahe Produkte entwickeln“ (27. – 28.09.2017), „Innovative Geschäftsmodelle entwickeln – Ein Schnelleinstieg zu Canvas, Design Thinking & Co.“ (26.04.2017), „Das ABC der Digitaltrends im B2B-Werbemarkt“ (31.03.2017), „Customer Journey“ (30. – 31.03.2017), „Smart Content, smarte Produkte – Mit besseren Inhalten mehr verkaufen“ (29. – 30.05.2017), „Mobile Reporting im Redaktionsalltag – Professionell mit dem Smartphone berichten“ (06. – 07.07.2017).

