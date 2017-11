Die Bayard Consulting Group prämiert mit dem WirtschaftsWoche Award „Best of Consulting 2017 Mittelstand“ in der Kategorie Sonderpreis Digitalisierung

Köln, 21. November 2017 - Die Bayard Consulting Group wurde heute mit dem WirtschaftsWoche Award "Best of Consulting 2017 Mittelstand" in der Kategorie Sonderpreis Digitalisierung prämiert.

Die WirtschaftsWoche zeichnete am 21. November 2017 zum 8. Mal Deutschlands beste Unternehmensberater aus. Die Gäste aus mittelständischen und großen Unternehmensberatungen feierten in Düsseldorf die Besten der Branche.

Wir freuen uns besonders, dass wir in einer für uns sehr spannenden Kategorie prämiert worden sind: Digitalisierung. Denn die Digitalisierung ist das zentrale Thema in unserer Beratung. Seit unserem Gründungsjahr in 2011 unterstützen wir unsere Kunden in Handel, Industrie und Gesundheitswesen ihre Strategie, Organisation, Prozesse und IT für die digitale Transformation neu zu gestalten und gemeinsam in die Praxis umzusetzen. Hierbei steht für uns die bestmögliche Leistung für jeden Kunden im Vordergrund. Wir wollen jedes unserer Kundenprojekte messbar und nachhaltig erfolgreich machen. Damit beschäftigen wir uns unermüdlich.

Vielen Dank an unsere Kunden für das positive Feedback über unsere Arbeit und diese Anerkennung.

Die Bayard Consulting Group bietet ihren Kunden aus Handel, Industrie und Gesundheitswesen ein ganzheitliches Lösungsangebot von der Beratung über Dienstleistungen bis hin zur Softwareentwicklung im Kontext ihrer Digitalisierungsstrategie mit dem speziellen Fokus auf PIM, MDM und GDSN.

Mit unserer Expertise beraten wir Entscheider in allen Unternehmensfunktionen und Geschäftsprozessen entlang der Wertschöpfungskette. Die Kombination aus anerkannter Beratung, Dienstleistung und Softwareentwicklung sichert unseren Kunden optimale Ergebnisse.



