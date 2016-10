Die Bossel-App macht Bosseln ab jetzt einfacher

Endlich gibt es eine Bossel-App! Schmutz, Wasser, den Geist aufgebende Kulis: das Klemmbrett kann manche Bosseltour erschweren.

Strecke, Zeit, Gewinner, Schnapsstopps: Alle Ergebnisse auf einen Blick

[Großes Bild anzeigen]

Auf dem Klemmbrett ist der Wertungsbogen und der leidet während des Bosselns nun mal – besonders weil ja im Herbst und Winter gebosselt wird. Das kann echt nervig werden.Die Bossel-App ersetzt das KlemmbrettAber das ändern wir jetzt: Pünktlich zum Beginn der Bossel-Saison in Norddeutschland gibt es eine Bossel-App. Endlich können die Bossler und Bosslerinnen auf das Klemmbrett verzichten. Mit der App können sie Mannschaften anlegen und dann die Würfe im Smartphone oder Tablet registrieren. Weil meist in der kalten Jahreszeit gebosselt wird, ermöglicht die App die Registrierung der Mannschaften und dann das Speichern für später. So können bequem im Warmen alle Namen eingegeben werden und dann am Startpunkt losgelegt werden.Aber damit sind die Funktionen noch nicht erschöpft: Die App registriert Strecke und Zeit. In der Auswertung sehen die Spieler also nicht nur die Siegermannschaft, sondern auch wo, wie weit und wie lange sie unterwegs waren.

Von der Straße in Smartphones und Tablets

Die Idee zur Bossel-App hatte Jesko Johannsen: „Wenn wir bosseln waren, hatte immer jemand ein Smartphone dabei um Fotos zu machen. Wenn dann parallel das Klemmbrett mit Wertungsbogen anfing zu nerven war schnell klar: Der Wertungsbogen muss in’s Smartphone.“ Eine App zu entwickeln ist aber nicht nur eine Geschäftsidee. „Ich wollte das Bosseln schöner und interaktiver machen und gleichzeitig den Freizeitsport Freizeitsport lassen.“ Deshalb hat Johannsen ein junges start-up mit ambitionierten Entwicklern gesucht. Gefunden hat er sie im sozialen Netzwerk von Xing. Dort antworteten die Entwickler von swenden.de auf einen Forumseintrag. „Wir waren uns sofort sympathisch, auf der selben Wellenlänge und einig: Diese App entwickeln wir zusammen.“



Introducing den „Schnapsstopp“



Freizeitbossler ziehen mit Bollerwagen durch die Lande und darin haben sie allerlei leckere Getränke. Mit der Bossel-App können Sie nun jeden „Schnapsstopp“ registrieren. Am Ende der Tour sehen sie auf der Karte wo und wie oft sie für einen Schnaps angehalten haben.



Drucken, mailen, teilen: Ergebnisse einfach verwalten



Die Ergebnisse bleiben in der App erhalten. Aber sie können vielfältig geteilt werden. Das Ergebnis kann als klassischer Wertungsbogen auf einem Airprint –fähigen Gerät gedruckt werden. Es kann gemailt und ein Bild vom Streckenverlauf bei facebook oder twitter geteilt werden.



Bosseln: Beliebt nicht nur in Norddeutschland



Bosseln – oder auch Klootschießen - ist ein beliebter Freizeitsport in Norddeutschland, wird in der kalten Jahreszeit draußen gespielt und meist mit zwei Mannschaften. Jede Mannschaft hat eine Bosselkugel. Beim Bosseln geht es darum eine festgelegte Wegstrecke mit so wenig Würfen mit dieser Kugel wie möglich zurückzulegen. Längst wird aber auch weltweit von Österreich bis Australien gebosselt.

Die Bossel-App ist ein innovatives Start-up Projekt, das Freizeitsport mit digitalen Möglichkeiten verknüpft. Sie wurde von den Berliner App-Entwicklern swenden UG programmiert. Swenden sind Swen Hutop und Dennis Kluge und können auf swenden.de besucht werden. „Für uns war die Programmierung der Bossel-App sportliches Neuland. Es hat mächtig Spaß gemacht sich analog und digital in ein Thema einzuarbeiten“, sagt Dennis Kluge. „Für uns als Start-up ist die Bossel-App außerdem eine tolle Gelegenheit, unser Können zu beweisen. Wir freuen uns auf die Rückmeldungen der Bossler in Norddeutschland, um die App immer besser zu machen“, ergänzt Swen Hutop. Die beiden Entwickler stehen für Anfragen zur Verfügung.Die Bossel-App ist zunächst für iOS verfügbar und kostet 2,99 und kann im Appstore runtergeladen werden: https://itunes.apple.com/de/app/bosseln/id1150825078?mt=8 . Weitere Informationen: http://www.bossel-app.de Als Promotion ist eine Kooperation mit dem Onlineshop bossel.de geplant: Bei Käufen ab 70,-- gibt es die App bald gratis dazu. Der Release für Android ist Anfang 2017 geplant.