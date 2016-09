Die Deutsche Rednerschule in Berlin

Rhetorik Tipps und Tricks Wir möchten Ihnen die Kunst der Rhetorik beibringen. Die Erfahrung, die wir dabei schon seit 1978 sammeln konnten, bietet uns die Möglichkeit Ihnen die verschiedensten Seminare vorzustellen.

Egal ob Einsteiger, Amateur oder ein seit Jahren geübter Redner: Bei uns finden Sie garantiert den passenden Kurs. Den Mittelpunkt bildet unsere 360°-Rhetorik, welche die drei Kernseminare Rampenlicht, Redepult und Manuskript beinhaltet. Sie bauen aufeinander auf und geben dem Teilnehmer somit einen rundum Überblick. Ergänzend zu diesem Angebot bieten wir zusätzlich Seminare an, die beispielsweise die Stimmbildung unterstützen.Auch Unternehmen können unser Weiterbildungsprogramm in Anspruch nehmen. Dazu kommen unsere Trainer auch gern direkt zu Ihrem Unternehmen und führen Vorort Seminare durch.



Die Geschichte der Deutsche Rednerschule

Wie bereits erwähnt besteht die Rhetorikschule seit 1978. Gegründet wurde sie von Peter H. Dikto, der zuvor bereits seit Jahren im Bereich der Rhetorik tätig war. Er gab sein Wissen allerdings ausschließlich an Führungskräfte der Finanzbranche weiter. Doch er hatte die Idee, auch Politiker mit seinem Wissen zu bereichern und gründete aufgrund dessen die Bonner Rednerschule in der damaligen Bundeshauptstadt. Franz-Josef Strauß war es, der Ditko nachhaltig inspirierte. Er half der Bonner Rednerschule nach allen Kräften sich zu etablieren und zu wachsen.

Heute hat das Unternehmen, welches seit 2003 unter der Deutschen Rednerschule GmbH zu finden ist, ihren Sitz in der Hauptstadt Berlin. Unweit der Regierungsgebäude im Kern der Stadt werden die Kursteilnehmer ausgebildet.



Rhetorik auf höchstem Niveau

Stolz dürfen wir berichten, dass zu unseren Kunden namenhafte Personen gehören. Innerhalb der letzten 38 Jahre haben wir zahlreiche Politiker sowie Vorstände von DAX-Konzernen beraten können. Kundenmeinungen bestätigen ebenfalls unsere professionelle Arbeit, worauf wir großen Wert legen. Die Umsetzung kann aber nur mit einem fachlich versierten Team funktionieren. Deswegen haben wir unter anderem Redenschreiber, Sprechwissenschaftler, Sprachtherapeuten, Rhetoriker und Ökonomen in unserem Team. Wir bilden eine eingespielte Gruppe, welche große Freude an der Arbeit und dem Umgang mit den Teilnehmern hat. Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben!

Wenn Sie mehr wissen wollen, dann besuchen Sie unsere Webseite: http://deutsche-rednerschule.de