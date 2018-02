Die Dolce-Vita-Strategie: Das neue Buch der Erfolgstrainer Loredana Meduri und Alessandro Spanu

DIE ARBEITSWELT MIT SOUVERÄNITÄT UND LEICHTIGKEIT MEISTERN Mit ihrem neuen Buch die „Dolce-Vita-Strategie“ verführen die Neudenker und Keynote-Speaker Loredana Meduri und Alessandro Spanu ihre Leser im Alltag und speziell im Geschäftsleben "Dolce Vita“ - die süße Seite des Lebens - zuzulassen.

Berufliche Herausforderungen mit italienischer Gelassenheit und deutscher Disziplin zu vereinen, Jammerfliegen keinen Raum zu schenken und Leidenschaft statt Kompromisse zu leben, ist Ihr Ansatz: „Erfolgreiche Menschen sind Träumer“ und „Helden brauchen Freiheit“. Aus diesem Freiraum heraus, entfaltet sich explosives Gedankengut und Intuition.Denn Heiterkeit und Lässigkeit erhellt jedes Meeting oder Gespräch. Die Autoren zeigen auf, wie man mit Emotionen „Emotionen“ weckt und seine Zuhörer begeistert und lassen den Leser erkennen, dass die Zeit zu kostbar ist, für Stress und Ärger. Eine perfekte Strategie, um dem fortschreitenden Wandel auf dem Arbeitsmarkt mit Persönlichkeit, Souveränität und der richtigen Einstellung zu begegnen.„Manche Türme sind schief“ und die „Empathie des Lieblingsitalieners“ lauten zwei der Buch-Headlines des Duos mit italienischen Wurzeln.Frau und Mann, Managementtrainer mit über 20 jähriger internationaler Wirtschaftserfahrung und vielseitiger Branchen-Expertise, brechen die Normen zwischen Customer Relationship und Management. Sie erläutern die Einsichten positiver Psychologie, mit der Bedeutung von „Espresso für den Erfolg“ und inspirieren durch Authentizität, Lebensfreunde und Kompetenz. Sie folgen dabei Ihrem großen Vorbild „Alberto Alessi“, auf der schmalen Grenze zu gehen, zwischen dem Möglichen und Nicht-Möglichen, in der es gilt zu leben und zu arbeiten. Diese Grenze kann nur intuitiv, im Freiraum der Gedanken, der Empathie und der Träumerei erfahren werden. Sie ist damit die Basis für Kreativität und Erfolg.

Zu den Autoren: WER SIND LOREDANA MEDURI UND ALESSANDRO SPANU?

Sie sind vielseitig, musikalisch und kreativ und sprechen 3 Sprachen. Sie ist leidenschaftliche Malerin, er war ein Ausnahmetalent im Fußball. Ihre Kompetenz und Persönlichkeit ist geprägt durch Ihre langjährige Praxiserfahrung in Sales und Marketing, Kundenservice und Kommunikation in der Automobil- und Finanzbranche.

Zu ihren Kunden zählen klein- und mittelständische Unternehmen, als auch internationale Konzerne. Sie sind weltweit tätig und inspirieren Menschen für den Wandel in einer enormen Marktveränderung und zu mehr Vertrauen in die Zukunft.

Top Auszeichnungen als Top 100 Speakers Excellence, Speaker Award New York, Redner/Experten des Deutschen Rednerlexikons.

LOREDANA MEDURI

Loredana Meduri, aus Rom ist gelernte Industriekauffrau und ausgebildeter systemischer Coach. Sie war zudem stellvertretende Vorsitzende des Women`s Business Network und hauptberuflich in der Marketing - Kommunikation eines internationalen Automobilkonzerns tätig. Sie ist Expertin in Customer Relationship Management, Management und Kommunikation.

ALESSANDRO SPANU

Alessandro Spanu, aus Sardinien ist gelernter Bankkaufmann, Betriebswirt (VWA) und ausgebildeter systemischer Coach. Seine langjährige Erfahrung im Credit Risk Management und als Trainer für Sales & Marketing in einem großen Automobilkonzern, unterstreichen die Kompetenz und sein praxisorientiertes Know-How. Seine Vorträge sind authentisch und überzeugen in puncto Sales und Marketing und Persönlichkeitsentwicklung.

https://www.meduri-spanu.com/https:....e.com/watch?v=KiP_l3kgNXI