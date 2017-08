„Der Mittelstand benötigt vor allem individuelle und auf den Einzelfall zugeschnittene Konzepte, um eine möglichst bedarfsgerechte Finanzierung realisieren zu können“, erklärt Matthias Bommer, einer der beiden Geschäftsführer der Elbe Finanzgruppe. „Wir sind diesem Wunsch gefolgt.

Die Elbe Finanzgruppe hat die Variante des Ausschnittsfactorings in ihr Leistungsportfolio integriert. Dabei werden nur Forderungen bestimmter Kunden bzw. Kundengruppen angekauft“, so Bommer. „Wenn der Factoringkunde Debitoren hat, deren Forderungen nicht zum Kauf angeboten werden können bzw. sollen, konzentriert wir uns auf das Machbare. Gemeinsam wird ein Kundenausschnitt definiert, der dennoch ein ausreichendes Maß an Liquidität, Sicherheit und Entlastung bietet.“ Die Voraussetzungen für ein Ausschnittsfactoring liegen neben einer Mindestanzahl anzudienender Debitoren in einem Mindestfactoringvolumen.

Mit der Elbe Finanzgruppe haben Kunden einen BaFin und Inkasso lizenzierten Partner an ihrer Seite. Als einziges Unternehmen in Deutschland bietet die Elbe Finanzgruppe neben Factoring auch noch die bankenunabhängigen Finanzierungslösungen Finetrading, Leasing und Inkasso aus einer Hand an. Durch zusätzliche Liquidität kann Freiberuflern, Start-ups sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen zu noch mehr Erfolg verholfen werden. Ziel der Elbe Finanzgruppe ist, diese schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen.

Die Elbe Finanzgruppe bietet Ausschnittsfactoring für kleine und mittelständische Unternehmen

[Großes Bild anzeigen]

Factoring als sichere Finanzierungsform in Zeiten des Umbruchs

Factoring gewinnt in Zeiten der Banken- und Finanzkrise als sichere Finanzierungsform für den Mittelstand weiter an Bedeutung. Mittlerweile haben bereits knapp 30.000 Unternehmen die Vorteile von Factoring erkannt und nutzen das alternative Finanzierungsinstrument zur Sicherung der eigenen Liquidität. Beim Factoring verkauft der Unternehmer seine Forderungen an die Elbe Finanzgruppe und erhält rund 80 Prozent der Rechnungssumme innerhalb kürzester Zeit auf sein Konto. Den Rest, abzüglich einer Gebühr, bekommt er, wenn der Debitor die Rechnung an die Elbe Finanzgruppe bezahlt hat. Neben der fortlaufenden Liquidität sind der Ausfallschutz der Forderungen und eine Entlastung beim Debitorenmanagement weitere Vorteile von Factoring. Zusätzliche Informationen finden Interessierte unter www.elbe-finanzgruppe.de.

Flexibilität als Erfolgsmodell

Die dynamischen Veränderungen der Märkte stellen vor allem den Mittelstand vor große Herausforderungen. In diesem Zuge wachsen auch die Anforderungen an das Produkt Factoring stetig. Als bankenunabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut kann sich die Elbe Finanzgruppe flexibel und schnell weiterentwickeln, neue Produkte am Markt platzieren und vorantreiben.