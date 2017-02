Mittlerweile setzen kleine und mittelständische Unternehmen verstärkt auf alternative Finanzierungslösungen.

Denn dadurch lässt sich die Finanzplanung für KMU wesentlich erleichtern. Die Elbe Finanzgruppe steht hierbei als unterstützender Partner zur Seite.

Unternehmen werden vor immer größere Aufgaben gestellt. Sie müssen sich von Mitbewerben differenzieren, indem sie über die neueste Technik verfügen. Aufträge müssen vorfinanziert werden, noch bevor die fertigen Erzeugnisse verkauft werden können und Umsatz generieren. Lange Zahlungsziele bzw. eine schlechte Zahlungsmoral der Auftraggeber drücken zusätzlich auf die Liquidität.

Jedoch ist es in Deutschland meist einfacher, einen Kredit über 100 Millionen Euro zu erhalten als über 100.000 Euro. Die beiden Geschäftsführer der Elbe Finanzgruppe, Matthias Bommer und Stefan Kempf, möchten diesen Umstand ändern. Sie möchten erfolgreiche Unternehmer durch zusätzliche Liquidität noch erfolgreicher machen.

Die Elbe Finanzgruppe verhilft Unternehmen zu noch mehr Erfolg

[Großes Bild anzeigen]

Die bankenunabhängigen Finanzierungslösungen der Elbe Finanzgruppe unterstützen Unternehmen bei der Generierung von sofortiger Liquidität. Als Maxime hat sich die Elbe Finanzgruppe der Geschwindigkeit verschrieben. Ziel ist es, schnellstmögliche Liquidität zu realisieren.

Die Elbe Finanzgruppe bezahlt offene Rechnungen

Die Elbe Finanzgruppe findet, dass auch Freiberufler und Unternehmen das Recht darauf haben, ihr Geld pünktlich zu erhalten. Genauso wie ein Angestellter auch. Mit der Rechnungsvorfinanzierung ist der Unternehmer unabhängig vom Zahlungsziel seiner Auftraggeber.

Anhand eines alltäglichen Beispiels eines Unternehmers erläutert Matthias Bommer die Finanzierungsmöglichkeit Factoring: „Ein Angestellter erhält jeden Monat sein Gehalt. Hingegen wird der Unternehmer oftmals erst nach Fertigstellung seines Projektes vergütet. Er muss in Vorleistung gehen und auf sein Geld warten. Das finden wir unfair. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von uns bereits am nächsten Werktag die Rechnung ausgezahlt. Somit verfügt es über planbare Liquidität. Zusätzlich kümmern wir uns um das Mahnwesen sowie den Ausfallschutz der Forderung. So kann sich der Unternehmer vollkommen auf sein Kerngeschäft konzentrieren.“

Die Elbe Finanzgruppe finanziert benötigte Arbeitsmittel

Die bankenunabhängige Finanzierungslösung Leasing erklärt Stefan Kempf anhand eines Transportunternehmens: „Der Spediteur benötigt kurzfristig zur Realisierung eines zusätzlichen Auftrages einen weiteren LKW. Häufig muss der Unternehmer bei seiner Bank lange Zeit warten, bis über eine Zu- oder Absage entschieden wird. Das finden wir zu kompliziert. Wir erarbeiten innerhalb kürzester Zeit eine Lösung, damit der Spediteur den zusätzlichen Auftrag binnen weniger Tage annehmen kann.“

Die Elbe Finanzgruppe finanziert Kundenaufträge vor

Mit der schnellen Möglichkeit einer Auftragsvorfinanzierung unterstützt die Elbe Finanzgruppe Unternehmen bei der unkomplizierten Auftragsabwicklung. Matthias Bommer erklärt das Produkt anhand eines Produktionsbetriebes: „Das Unternehmen muss für einen Auftrag mit Waren in Vorleistung gehen, um diesen in der vorgegebenen Zeit abwickeln zu können. Die Elbe Finanzgruppe hilft durch sofortige Vorfinanzierung dabei, das Projekt fristgerecht umzusetzen.“

Die Elbe Finanzgruppe managt offene Forderungen

Zur Abrundung des Finanzierungsangebotes verfügt die Elbe Finanzgruppe auch über eine Inkasso Lizenz.

Stefan Kempf sagt dazu: „Durch den Erwerb der Inkasso Lizenz bieten wir ein umfangreiches Lösungspaket für unsere Kunden. Damit sind wir bundesweit einer der wenigen Komplettanbieter für diese Zielgruppe.“