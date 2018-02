Die Fachzeitschrift »Müll und Abfall« wird 50.

(Berlin, 6. Februar 2018) Wenn in den letzten fünf Jahrzehnten über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen diskutiert wurde: Die Zeitschrift »Müll und Abfall« war immer mit dabei! Sie hat sich als richtungsweisendes Forum für die Abfall- und Kreislaufwirtschaft etabliert.

Von der »Fachzeitschrift für die Behandlung und Beseitigung von Abfällen« zur »Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft«

Müll und Abfall – von Anfang an markierten die beiden Begriffe im Zeitschriftentitel einen Unterschied, der sich über die Jahrzehnte noch weiter differenzierte: Wegwerfen vs. Wiederverwertung. Während sich die Bedeutung von Mülltrennung, Recycling und Nachhaltigkeit nicht zuletzt dank vieler Debatten über Umwelt- und Klimaschutz langsam im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit verankerte, haben sich parallel neue Wirtschaftszweige entwickelt. Fachleute sprechen längst von einer Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft. In vielen Fachbeiträgen zu technischen, ökologischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten hat »Müll und Abfall« diese Entwicklungen beständig begleitet.

»Müll und Abfall« – ein modernes Forum für Zukunftsperspektiven

Angesichts eines überall unvermindert ansteigenden Abfallaufkommens werden Fachleute aus allen Bereichen der Abfall- und Kreislaufwirtschaft sowie Wissenschaftler weiterhin gefordert sein, die aktuelle Lage zu analysieren, Lösungen zu suchen und umzusetzen – im Kleinen wie im Großen. »Müll und Abfall« ist und bleibt dabei ihr Forum, in dem alle Themenfelder der deutschen und europäischen Kreislaufwirtschaft umfassend diskutiert werden. Die Autoren, Herausgeber und der Beirat werden sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die Fachzeitschrift immer aktuell einen nachhaltigen Gewinn für ihre vielseitig engagierten Leserinnen und Leser darstellt!

