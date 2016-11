Die »Frühstart-App« schreibt Geschichte - Uniklinik Essen entwickelt mit Partnern die weltweit erste, vernetzte »Frühstart-App«

Mit der Frühstart-App ist erstmalig ein Online-Netzwerk geschaffen worden, dass es Eltern, Familienmitgliedern, der Klinik und dem Kinderarzt ermöglicht, die gesamte Entwicklung des Frühgeborenen gemeinsam zu verfolgen.

Der Service Provider vitabook hat in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern - Universitätsklinikum Essen und der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen - eine völlig neuartige, cloudbasierte, kosten- und werbefreie App für Eltern von Frühchen entwickelt – die »Frühstart-App«.

Die neuartige App besteht aus verschiedenen Bereichen, um den Eltern den Start ins neue Familienleben zu erleichtern. Kleine Entwicklungsschritte des Kindes können die Eltern mit Texten, Audio- oder Video-Dateien festhalten und mit allen Familiemitgliedern teilen. Vielfältige Funktionen erinnern an Arztbesuche, Impfungen oder die Medikamentengabe. Wichtige Daten der Entwicklung, wie die Gewichtszunahme, die Trinkmenge des Kindes oder auch das Wachstum können stetig festgehalten werden. Diese Daten können an Ärzte oder Pflegekräfte, die mit der Versorgung des Kindes im Rahmen der Nachsorge betraut sind, übermittelt werden. Damit ist ein einzigartiges Datenversorgungssystem geschaffen worden, dass es Eltern, Familienmitgliedern, der Klinik und dem Kinderarzt ermöglicht, gemeinsam online die gesamte Entwicklung des Frühgeborenen zu verfolgen.

Die wichtigsten Features der »Frühstart-App« zusammengefasst:

» Tagebuch

Entwicklungsschritte und Meilensteine des Frühgeborenen mit

Texten, Audioaufzeichnungen und Fotos festhalten und mit anderen teilen

» Termine und Checklisten

Erinnerungen an Arztbesuche, hinterlegte und eigene Checklisten führen

» Medikamente

Erinnerung an geplante Medikamentengaben

» Entwicklung

Wichtige Daten wie Gewichtzunahme, Trinkmenge, Wachstum, Schlafzyklus festhalten und mit Ärzten, Pflegenden und der ganzen Familie teilen

» Sicherheit

Alle Daten werden sicher in der Microsoft Cloud Deutschland - in Kooperation mit der Deutschen Telekom und der vitabook GmbH - nach den strengen Richtlinien des Bundesdatenschutzes gespeichert. Der Nutzer ist selbst Eigentümer und entscheidet wer die Daten einsehen darf

» Netzwerk

Alle Akteure im vitabook-Netzwerk rund um das Frühgeborene arbeiten sektorenübergreifend und auf der Grundlage gleicher Daten zusammen

» Zwillinge & mehr

Das zugrunde liegende Online-Gesundheitskonto von vitabook ist mandantenfähig.Es lassen sich auch für zwei und mehrere Frühchen eigene Konten parallel und getrennt pflegen



Über vitabook:

vitabook ist eine Lösung der 2011 gegründeten ordermed GmbH. vitabook ist die deutsche Gesundheits-Cloud des Patienten, die ihm erstmals eine eigene, digitale Identität im Gesundheitswesen verschafft – vergleichbar mit einem Girokonto in Gesundheitsangelegenheiten. Der Patient kann sich damit sicher jegliche Gesundheitsdaten von Ärzten, Kliniken, Laboren u.v.m. in sein selbstverwaltetes Gesundheitskonto senden lassen.

Die Daten werden stark verschlüsselt und liegen in der Microsoft Cloud Deutschland, hochgesichert in zwei deutschen Telekom-Rechenzentren.

Für weitere Informationen besuchen Sie gerne diese Webseiten:

www.vitabook.de

www.vitabook.de/connect

Der Film zur Frühstart-App:

https://youtu.be/-p1k4ALfd0g



Ansprechpartner für weiterführende Informationen:

Ordermed GmbH

Christiane Schwarz

Alsterdorfer Markt 6

22297 Hamburg

Tel.: 040 53 798 1516

E-Mail: