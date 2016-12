Die Führung steht hier im Fokus

Köln, Dezember 2016: Im Rückblick war das Jahr 2016 gekennzeichnet durch Aufgabenverdichtung in der Pflege und dem medizinischen Bereich, politischen Entscheidungen, wie zum Beispiel dem Pflegestärkungsgesetz und der Notwendigkeit, weiterhin Kosten einzusparen.

Unter den oben genannten Bedingungen sind Effizienz und Effektivität entscheidende Voraussetzungen des Erfolges. Zur Umsetzung und Nachhaltung dieser liegt ein wesentlicher Fokus und deutliche Verantwortung auf den Leitungs- bzw. Führungskräften. Um die Effektivität und Effizienz zu leben, wird ein klares Führungsvorgehen benötigt, wofür der Entscheidungs- und Verantwortungsrahmen der Führungskräfte und Mitarbeiter festgelegt sowie die Kernaufgaben und Anforderungen definiert werden müssen. Funktionsprofile geben dafür einen Rahmen, der schnell Transparenz und Klarheit bringt. Sie umfassen eben diesen Verantwortungs- und Entscheidungsrahmen, die Aufgaben und die Anforderungen und bilden somit die Basis für eine effiziente Organisation sowie ein klares Führungsvorgehen.Die Umsetzung des operativen Führungsverhaltens ist daher ein wesentlicher Baustein zum Erfolg. Um das tatsächliche Vorgehen in der Praxis zu erfassen ist die Rückmeldung der Mitarbeiter notwendig, was mittels 270° Feedback erfasst werden kann. Die Führungskraft erhält dabei Rückmeldung zu ihrem Führungsverhalten durch Kollegen (ggf. berufsgruppenübergreifend), Mitarbeiter und Vorgesetzte. Durch die Selbsteinschätzung der Führungskraft kann ein Abgleich der Selbst- und Fremdwahrnehmung vorgenommen werden. Durch das Vorgehen wird u.a. die Selbstreflexion der Führungskraft sowie dessen Führungsverhalten gefördert, was zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führt.

Die Umsetzung dieser Instrumente wird in 2017 noch deutlich zunehmen. Ein Trend war jedoch auch 2016 schon spürbar. „In diesem Jahr standen unter anderem ein effektives sowie konsequentes Führungsverhalten und die Selbstreflexion in der Führungsrolle im Fokus“, so Petra Schubert, Geschäftsführerin der Schubert Management Consultants. Auch 2017 werden diese Themen an Aktualität nicht verlieren, sondern nach unserer Einschätzung eher noch wichtiger werden.

„Vielen Dank an unsere Kunden, den InPaK und unsere Partner, dass wir 2016 an so spannenden Themen mitwirken durften“, Petra Schubert.

Unternehmensprofil

Das Team der Schubert Management Consultants GmbH & Co. KG unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Attraktivität als Arbeitgeber sowie der Optimierung ihrer Organisation. Im Beratungsfokus stehen dabei praxis- und ergebnisorientierte Lösungen für das Gesundheitswesen und die Industrie. Zum Kerngeschäft zählen Lösungen und Maßnahmen zur integrierten Personalentwicklung, Personalstrategie- und Leitbildentwicklung sowie zur Optimierung der Zusammenarbeit.