Die GFN AG auf der IT2KO vom 4.-5. Mai 2017

Heidelberg, 2. Mai 2017. Die GFN AG ist als Aussteller auf dem diesjährigen IT- & Wirtschaftsforum IT2KO vom 4-5. Mai in der Rhein-Mosel Halle Koblenz am Stand B9 vertreten.

Auf der IT- & Wirtschaftsmesse in Koblenz präsentiert die GFN AG ihr umfangreiches Weiterbildungsangebot. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich über aktuelle IT-Trainings, international anerkannte Zertifizierungen oder Anwenderschulungen zu informieren.

Unternehmen oder Behörden, die Technologiewechsel und neue Prozesse einführen, können projektbezogene Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Das komplette Roll-out Management von der Bedarfsanalyse bis zur Umsetzung ist eine der Lösungen, die die GFN AG in diesem Bereich auszeichnet.

Ein modernes Personalmanagement profitiert von Managed Trainings Services, das umfangreiche Leistungen rund um Personalentwicklung und Qualifizierung beinhaltet. Die GFN AG bietet hierbei Unterstützung bei der strategischen Qualifizierungsberatung, der Planung, Durchführung und Abwicklung maßgeschneiderter Weiterbildungsprogramme und entlastet Unternehmen durch zusätzliche Services wie Teilnehmer- und Providermanagement sowie Evaluation und Controlling.

Zielgruppengerechte Weiterbildungen in unterschiedlichen Trainingsformaten von der Inhouse-Schulung bis zu Blended Learning runden das Leistungsportfolio ab. Das Unternehmen unterhält Trainingszentren an über 20 Standorten in Deutschland, ist Teil eines großen Partner- und Bildungsnetzwerks und ist auch in Koblenz mit einem Trainingscenter vertreten.

Die IT2KO versteht sich als Konferenz, Networking-Plattform und Kommunikationsmultiplikator für intelligente, digital vernetzte Arbeitswelten im nördlichen Rheinland-Pfalz.



Im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens ist die GFN AG einer der größten deutschen Bildungsanbieter. Die GFN AG entwickelt individuelle Bildungsprogramme und begleitet Menschen bei ihrer Fortbildung, Weiterbildung, ihrem Studium oder bei ihrer beruflichen Neuorientierung. Die GFN AG steht für maßgeschneiderte Lösungen und zielorientiertes Personal- und Weiterbildungsmanagement für Unternehmen, Behörden, Institutionen, Kostenträger und Privatpersonen. Zu den Leistungen zählen umfassende Services, Dienstleistungen sowie Beratungsleistungen im Trainingsumfeld, Unterstützung bei Projekten und Prozessoptimierungen sowie Berufs- und Integrationscoachings. Das Kursportfolio umfasst zahlreiche IT-Schulungen und technische Trainings der wichtigsten Softwarehersteller und Verbände sowie Anwenderschulungen für Mitarbeiter von Behörden und Unternehmen.

Weitere Informationen zur Messe und zum Unternehmen finden Sie unter http://it2ko.de/messe/ und http://www.gfn.de