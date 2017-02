Die GFN AG informiert auf der Aus- und Weiterbildungsmesse „Jobs for Future” in Mannheim über Bildungsangebote

Heidelberg | 14. Februar 2017 | Das GFN-Trainingscenter Mannheim ist als Aussteller auf der diesjährigen Aus- und Weiterbildungsmesse „Jobs for Future” in Mannheim vom 16.-18. Februar 2017 am Stand 216 vertreten.

Interessenten können sich auf dem Stand der GFN AG bei praxiserfahrenen GFN-Bildungsberatern umfassend informieren und beraten lassen. Die Besucher profitieren von der professionellen Beratung rund um Weiterbildungen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Ob Weiterbildung, Umschulung, berufliche Neuorientierung oder Jobcoaching: die GFN-Bildungsberater zeigen individuelle Möglichkeiten der Qualifizierung und persönlichen sowie beruflichen Entwicklung auf. Außerdem unterstützen sie kostenfrei und unverbindlich die Interessenten persönlich bei der Auswahl der Fördermöglichkeiten und Beantragung der Fördergelder. Die Schwerpunkte des GFN-Trainingscenters Mannheim sind Umschulungen mit IHK-Abschluss (Fachinformatiker/-in, Fachrichtung Anwendungsentwicklung und Systemintegration), Vorbereitungslehrgänge für IT- und kaufmännische Umschulungen sowie geförderte IT- und kaufmännische Weiterbildungen und Zertifizierungen. Dazu gehören Lehrgänge zu Web-Berufen, zur Web-Programmierung, System- und Netzwerkadministration, zu Projektmanagement, Fachberater/-in für Marketing und Vertrieb sowie Weiterbildungen mit SAP®-Zertifizierungen.

Die Kombination von Wissensvermittlung im interaktiven Präsenzunterricht mit praxiserfahrenen Trainern und die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen – insbesondere bei der Praktikantenvermittlung – hat sich bewährt und ist der entscheidende Erfolgsfaktor: Über 80% der Absolventen/-innen der GFN-Umschulungen finden nach Abschluss ihrer Umschulung einen Arbeitsplatz. Ergänzend zu den Weiterbildungen, die bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen mit einem Bildungsgutschein gefördert werden, bekommen Teilnehmer im Rahmen von individuellen Einzelcoachings Unterstützung, ihre Potenziale und Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu ermitteln und einen Job zu finden, der zu ihnen passt. Im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens ist die GFN AG mittlerweile einer der größten deutschen Bildungsanbieter. Sie ist ganzheitlicher Dienstleister für Weiterbildungen in den Bereichen Informatik, Personalentwicklung sowie Berufs- und Gesundheitscoaching.

Mit individuellen Bildungs- und Integrationsprogrammen ebnet sie Menschen den Weg zu einem Arbeitsplatz, der zu ihrer Persönlichkeit und ihrem Gesundheitsstatus passt. Diese Dienstleistungen schaffen für Menschen in unterschiedlichen Lebens- und Arbeitssituationen eine solide Bildungsbasis, die die persönliche und berufliche Weiterentwicklung sowie die Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht. Als Mitglied des Netzwerks „Wir-zusammen“ übernimmt die GFN AG soziale Verantwortung in Form von Bildungspatenschaften für Geflüchtete. Für über 340 Aussteller aus den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie zahlreiche Branchen ist die Messe eine ideale Plattform und effektive Kontaktbörse. In über 100 kostenfreien Workshops und Vorträgen beraten Experten Besucher/-innen zu Themen wie Bewerbungstraining, Karriereplanung und Businessknigge. Die Themen sowie aktuelle Trends aus der Weiterbildungsbranche, zahlreiche konkrete Stellenangebote, wichtige Kontakte für die berufliche Karriere und Ideen zur Berufsfindung machen die Messe zu einem Muss für Arbeitsuchende sowie Quer- und Wiedereinsteiger/-innen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zur Messe und zum Unternehmen finden Sie unter www.jobsforfuture-mannheim.de und www.gfn.de.

14.02.2017 12:48

Klick zum Thema: Umschulung Weiterbildung

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_832035

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben