„Die Gedankenpolizei“ - Neuer Thriller über staatlich organisierte Überwachung

Wir definieren uns durch das, was wir erlebt haben und was wir wissen. Doch was wäre, wenn unsere Erinnerungen nicht vollständig sind und wir es nicht einmal bemerken?

Der erste Thriller von Thomas Dobrokovsky beschreibt eine geheime Organisation, die Gedankenpolizei. Sie setzt High-Tech-Insekten zu Spionagezwecken ein und löscht unerwünschte Erinnerungen aus den Gedächtnissen. Als Zack Logan auf der Geburtstagsfeier seines besten Freundes Timothy die Journalistin Melissa Lockwood kennen lernt, erfährt sein Leben eine ungeahnte Wendung. Sie berichtet von einer geheimen Organisation, der Gedankenpolizei. Zacks Erinnerungen an ähnliche Erlebnisse wecken sein Gespür für Ungereimtheiten. Er beschließt, sich mit seinem besten Freund auf die Lauer zu legen und Beweise für deren Existenz zu finden. Zeitgleich entdeckt einer der Videoanalysten der Gedankenpolizei seine Frau auf einem Überwachungsvideo. Vor dem inneren Konflikt stehend, sie der Gedankenmanipulation auszusetzen oder die nationale Sicherheit zu gefährden, gerät er selbst ins Visier der Organisation. Thomas Dobrokovsky - Die Gedankenpolizei - ISBN 978-3-7448-6809-9

[Großes Bild anzeigen] Das Buch "Die Gedankenpolizei" beschäftigt sich mit dem Schutz der Privatsphäre und dessen Aushebelung durch moderne Technologien. Ein Buch zur rechten Zeit, in der wir allzu leicht und allzu oft persönliche Informationen preisgeben. Thomas Dobrokovsky, geboren 1978, arbeitete nach seinem Studium an der Berufsakademie Dresden in mehreren Berufen. Seine Schwerpunkte lagen im Bereich des Output- und Dokumentenmanagements. Schon als Kind schrieb er Gedichte, Verse und Kurzgeschichten, von denen heute fast keine mehr erhalten sind. Der Sportpilot und freiwillige Feuerwehrmann ist ledig und Vater von zwei Kindern, welche zeitweise bei ihm in der Nähe von Stuttgart leben. Mehr Informationen zum Autor und seinen Büchern unter www.dobrokovsky.de "Die Gedankenpolizei" von Thomas Dobrokovsky kann unter der ISBN 978-3-7448-6809-9 bestellt werden. Das Buch ist unter Books on Demand erschienen. Daten zum Buch:

Thomas Dobrokovsky: Die Gedankenpolizei

Paperback

420 Seiten

12,99 Euro

ISBN-13: 978-3-7448-6809-9

Verlag: Books on Demand

Erscheinungsdatum: 10.08.2017

Sprache: Deutsch

17.08.2017 17:17

Überwachung

