"Die Häschenschule - Jagd nach dem Goldenen Ei" ist Kinderfilm des Monats März

Warum eigentlich sind es die Hasen, die die Ostereier bringen? Wieso sieht man die Langohren nie die Osternester befüllen? Was wir bislang nicht wussten, beantwortet die modernisierte Leinwandadaption des Kinderbuchklassikers aus dem Jahr 1924, der seine Weltpremiere auf der letztjährigen Berlinale feierte und nun als Kinderfilm des Monats März auf die Osterzeit vorbereitet.

Großstadthase Max möchte unbedingt zur coolsten Bande im Viertel gehören. Doch kurz vor der Aufnahmeprüfung landet er nach einem Zwischenfall mit einem ferngesteuerten Flugzeug mitten im Wald – ausgerechnet in der Osterhasenschule! Sein einziger Gedanke: Nichts wie weg! Doch um in die Stadt zurückkehren zu können, muss sich der vorlaute Stadthase wohl oder übel den strengen Regeln der neuen Schule anpassen und sich zum Osterhasen ausbilden lassen. Zum Glück wecken der magische „Verschwindibus“ und die Mitschülerin Emmi schon bald seine Neugier. Liegt es am Ende vielleicht sogar in seinen Pfoten, das goldene Ei und damit das Osterfest zu retten?

»Die Häschenschule« gehört mit über 2,5 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Kinderbüchern überhaupt und ist zu Ostern nicht mehr wegzudenken. Der Film modernisiert und erweitert die Vorlage und versetzt die liebenswerten Figuren des Klassikers in ein frech-witziges Animationsabenteuer für alle Hasenfreunde ab 5 Jahre.

Diszipliniertes Lernen ist etwas völlig Neues für Max

[Großes Bild anzeigen]



Alle Termine und eine ausführliche Inhaltsangabe zu den Programmangeboten des Kinderkinobüros im März/April 2018 finden Sie unter http://www.kinderkinobuero.de und auf dem beigefügten Spielplan. Druckfähiges Bildmaterial steht Ihnen als Download bereit unter

http://www.kinderkinobuero.de/presse/index.php .

Für Fragen und Materialwünsche stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner:

Jerome Zilliges

Projektassistenz

Tel: 030 / 23 55 62 51

E-Mail: