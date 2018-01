Und plötzlich ist die Berufsunfähigkeit traurige Realität geworden. Wie gut, wenn man für diese Situation vorgesorgt hat und eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat.

Der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung erfolgt dabei oft über einen Versicherungsmakler. Der Versicherungsmakler hat hierbei eine Vielzahl an Pflichten zu beachten, welche schnell verletzt sein können. Die Pflichtverletzung kann eine Haftung des Versicherungsmaklers zu Folge haben.

Wenn die Berufsunfähigkeit nicht zahlt

Einige Berufsunfähigkeitsversicherungen versuchen Sich der Leistungspflicht zu entziehen. Als Grund wird eine mangelnde Mitwirkung des Versicherten genannt. Konkret wird dem Versicherten vorgeworfen seine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt zu haben. Die vorvertragliche Anzeigepflicht umfasst alle Fragen nach denen die Versicherung im Antragsformular fragt. Der Versicherte ist hier verpflichtet vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Bei älteren Verträgen kann die Anzeigepflicht im Einzelfall auch über die in dem Antragsformular gestellten Fragen hinausgehen.

Die Situation bei Vertragsschluss

Wird die Berufsunfähigkeitsversicherung mit einem Versicherungsmakler abgeschlossen, stellt sich Situation oftmals so dar, dass der Makler dem Versicherten die entsprechenden Fragen stellt und die Antworten notiert. Hierin liegt schon die erste Problematik.

Die Haftung des Versicherungsmaklers im Einzelnen

Hat der Makler die Fragen unverständlich gestellt, keine Erklärung über die Bedeutung der Frage abgegeben oder schlicht keine ausreichende Bedenkzeit eingeräumt, kann dies eine Haftung des Maklers begründen, wenn Fragen daraufhin unrichtig oder unvollständig beantwortet worden und die Versicherung sich darauf beruft.

Ebenso haftungsträchtig ist es, wenn der Versicherungsmakler nicht darüber aufklärt, das ggf. auch über solche Umstände Auskunft zu geben nach denen im Versicherungsantrag gar nicht gefragt wurde. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn es sich um chronische oder chronisch-progredient (dauerhaft und stärker werdend) verlaufende Krankheitsbilder handelt. Klärt der Versicherungsmakler darüber nicht auf und die Versicherung beruft sich im Schadensfall auf die Nichtmitteilung kann dies eine Schadensersatzpflicht des Versicherungsmaklers begründen.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung beruft sich auf Verletzung der Anzeigepflicht

