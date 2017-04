Am 25. April fand erstmalig das Karriere-Event „Lange Nacht der Arbeitgeber“ für junge Leute von Berufsbildenden Höheren Schulen, AHS, für Studierende aller Fachrichtungen, sowie für Absolventen und Young Professionals statt.

Start- und Endpunkt war das Kongresshaus Salzburg mit einem Kick-Off inklusive Jobmesse, Firmenpräsentationen und Podiumsdiskussion, sowie einem abschließenden Clubbing mit Snacks, Drinks, coolen Beats und Gelegenheiten zum Netzwerken mit Arbeitgeber-Vertretern. Es wurden über 120 Jobs & Praktika von den 20 teilnehmenden Unternehmen angeboten, auf die man sich auch gleich vor Ort bewerben konnte. Insgesamt waren rund 500 Teilnehmer vor Ort.Highlight des Events waren die Shuttlebus-Fahrten zu den 20 teilnehmenden Unternehmen, die mit spannenden Programmpunkten in diversen Fachbereichen aufwarteten. In den Unternehmen führte man in kleineren Gruppen vertiefende Gespräche über aktuelle Projekte, strategische Perspektiven und technologische Entwicklungen – natürlich auch über die zahlreichen Job- und Karrieremöglichkeiten.„Es war sehr spannend die Unternehmen, deren Mitarbeiter und Projekte hautnah und live kennenzulernen und in einen intensiven Dialog zu treten. Und es hat es mir fast ein wenig geschmeichelt, dass sich die Arbeitgeber so sehr um uns so sehr bemüht haben. Herzlichen Dank dafür!", so ein Teilnehmer.„Wir wollten mit der Langen Nacht der Arbeitgeber jungen Leuten die Möglichkeit geben, sich in den jeweiligen Unternehmen vor Ort hautnah ein Bild vom Arbeitsumfeld und der Arbeitsatmosphäre zu machen, was bei klassischen Karriere-Messen bis dato nicht möglich war. Die Teilnehmer lernten mögliche künftige Kollegen kennen und konnten gezielt Informationen je nach persönlichen Interessen einholen“, sagt Hannes Maier, Geschäftsführer der Karriere-Plattform woooMe.net und Initiator der Langen Nacht der Arbeitgeber.Folgende Unternehmen waren vertreten: AB Mikro /TT Electronics, BMW Group, BWT, Carbotech/Mubea, Grass, Hervis, Indigo & Raschhofer, Maco, Lidl Österreich, Loop, Peek & Cloppenburg, Porsche Holding, Ramsauer & Stürmer, Salzburger Sparkasse, SBS Salzburger Banken Software, Sony DADC, Stiegl, Stadtmagistrat Salzburg, Swisslife, Universitätsklinikum Salzburg SALK und das Karrierenetzwerk woooMe.

Die nächste „Lange Nacht der Arbeitgeber“ ist am 19.10.2017 in Linz.