Die Legende lebt - Nr. 1 auch in 0,5 l

Freudenberg am Main, Februar 2017. Neben den bekannten Flaschengrößen 0,7 l und 0,35 l führt die Brennerei Ziegler aus Freudenberg das Markenzeichen Ziegler Nr. 1 Wildkirschbrand in der neuen Flaschengröße 0,5 l ein.

Um die Produktpalette zu erweitern und die Flaschengrößen noch attraktiver für die Kunden zu gestalten, hat sich das Team der Brennerei Ziegler dazu entschlossen, zusätzlich die 0,5 l Flasche anzubieten.

Die Wildkirschen für unseren Ziegler Nr. 1 Wildkirschbrand werden von den Zapfenpflückern in den Steinbrüchen Frankens geerntet. Wildwachsende Kirschen mit wenig, aber sehr aromatischem Fruchtfleisch. Eigenwillig und sehr nachhaltig im Abgang. Elegant, mit einem Hauch von Süße.

Für eine 0,5 Liter Flasche werden 11 kg Wildkirschen benötigt.

Über EDELOBSTBRENNEREI ZIEGER:

Die BRENNEREI ZIEGLER steht seit 1865 für erlesenste Obstbrände und Destillationskunst auf höchstem Niveau. Immer mehr Genießer aus der ganzen Welt sind von der reichhaltigen Vielfalt der Produkte aus dem Hause ZIEGLER überzeugt. Tief verwurzelt im baden-württembergischen Freudenberg – direkt am wunderschönen Main gelegen – von wo aus die BRENNEREI ZIEGLER durch ausgezeichnete Produkte, gepaart mit höchsten Qualitätsansprüchen immer wieder neue, geniale Highlights im Spirituosenmarkt setzt. So sind für eine exzellente Obstqualität Herkunft, Terroir und Klima und der Verzicht auf naturidentische und künstliche Aromen und Zusätzen entscheidende Voraussetzungen um unter sorgfältigster Verarbeitung den Weg in die Flaschen der Destillerie zu finden.

Mit der Geschichte im Rücken und der Zukunft im Auge kreiert das junge und dynamische Destillateur-Team der Brennerei Ziegler neben der erlesenen Auswahl an Edelbränden, Likören und Cuvées auch den AUREUM 1865 Single Malt Whisky und G=in³ [ʤɪn dʀaɪ̯].

1865 Gründung der BRENNEREI ZIEGLER durch Josef & Matthäus Ziegler als Bierbrauerei mit Brennrecht und bis 1985 im Familienbesitz der Gebrüder. 1985 Umwandlung in eine Edelobstbrennerei durch Thomas Ziegler. 1992 übernimmt die Familie Leibbrand das Unternehmen Ziegler. Seit 1998 gehört die Edelobstbrennerei Ziegler zur HAWESKO Gruppe.