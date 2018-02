> Startseite > Recht & Gesetz

Die Machenschaften der Jedermann Inkasso Die Mahnschreiben von Jedermann Inkasso Die Jedermann-Inkasso ist jedem ein Begriff, der sich auf einem Dating-Portal der Firma Ideo Labs GmbH oder der Frontline GmbH angemeldet hat. Portale die Jedermann beauftragen. Neue Bekanntschaften werden heutzutage auf relative unkomplizierte Weise auf sogenannten Dating- oder Flirtportalen gemacht. Schnell sind die persönlichen Präferenzen in ein Portal eingegeben und schon erhält man eine Fülle von Partnervorschlägen. Nun noch den passenden Partner finden und schon steht dem ersten Treffen Nichts mehr im Wege. Doch Vorsicht! Nicht jedes Portal kann als seriös bezeichnet werden. Während die meisten Portale die Kosten und Vertragsbedingungen transparent darlegen, sind die Vertragsbedingungen und Kosten anderer Portale intransparent und verwirrend. Zu diesen zählen die Portale von Ideo Labs GmbH und Frontline GmbH. Im Einzelnen handelt es sich um Daily Date, Wow Date sowie Parwise und Primesingles. Der ursprüngliche Vertrag Die Portale der Ideo Labs und der Frontline werben mit einer Probemitgliedschaft zu einem Euro. Will der Nutzer nach Ablauf der Probemitgliedschaft kündigen, gestaltet sich dies für den Nutzer meist schwierig. Die Portalbetreiber reagieren in der Regel nicht auf Kündigungsschreiben und E-Mails. Die Folge ist, dass die Probemitgliedschaft in eine Premiummitgliedschaft umgewandelt wird. Hierbei entstehen monatliche Kosten von ca. 90,00 EUR. Diese werden von der Kreditkarte oder dem Bankkonto der Nutzer abgebucht. Bucht der Nutzer die Beträge zurück, stehen schnell Mahnungen des jeweiligen Dating-Portals ins Haus. Zahlt der Betreffende dennoch nicht, folgen Mahnschreiben der Jedermann-Inkasso. Schreiben von Jedermann Inkasso erhalten Hat man den Vertrag innerhalb der zwei Wochen gekündigt, besteht grundsätzlich kein Zahlungsanspruch. Weder von Seiten des Datingportals noch von Seiten der Jedermann-Inkasso. Aber auch wenn der Vertrag noch nicht gekündigt wurde besteht nicht zwangsläufig ein Zahlungsanspruch. Warum die Betroffenen dennoch zahlen, lässt sich zusammenfassend folgendermaßen darstellen. Die Schreiben sind so formuliert, dass die Betreffenden mit ernsthaften Konsequenzen rechnen, auch ein allgemeines Schamgefühl kann die Zahlung bewegen. Nicht zuletzt besteht auch die Angst davor, der Partner könnte den (beabsichtigten) Seitensprung erkennen. Um dies zu verhindern zahlen viele Betroffene. Genau dies ist auch das Geschäftsmodell. Zahlungen zu verlangen ohne Gegenleistung zu erbringen. Wenn dies nicht gelingt drohen finanzielle und soziale Nachteile. Wie Sie sich gegen Ideo-Labs und Co. wehren können. Zunächst sollten Sie Ruhe bewahren. Noch ist nichts verloren ! Können Sie Ihr Ziel nicht allein erreichen konsultieren Sie rechtzeitig einen Rechtsanwalt. Nehmen Sie Ihr gutes Recht wahr! Weitere Informationen zu Abofallen erhalten Sie unter: www.wvr-law.de Was wir für Sie tun können. Die Verbraucherrechtskanzlei Werdermann / von Rüden steht Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. Die erforderliche Diskretion ist für uns selbstverständlich. Der gesamte Schriftverkehr läuft ausschließlich über die Kanzlei. Sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern. Die Kanzlei hält Sie, wenn gewünscht, auf dem Laufenden. Im Rahmen einer kostenlosen und völlig unverbindlichen Erstberatung erhalten Sie Informationen zu Ihren rechtlichen Möglichkeiten und der empfohlenen Vorgehensweise. Vereinbaren Sie einen Termin zu einer Erstberatung. Die Rechtsanwälte der Kanzlei Werdermann / von Rüden stehen Ihnen unter 030 / 200 590 770 sowie unter zur Verfügung. Λ nach oben 06.02.2018 16:58 Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_843012

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet. zur Pressemappe von:

Werdermann / von Rüden Partnerschaft von Rechtsanwälten Email Benachrichtigung aktivieren | RSS Feed abonnieren Das könnte auch Sie interessieren: Abofalle: Das falsche Spiel der Dating-Portale

Ideo Labs GmbH und Frontline GmbH Die Partnersuche im Internet, ist heutzutage die bevorzugte Art neue Bekanntschaften zu machen. Die Auswahl an Singlebörsen ist groß. Für jeden Geschmack scheint es das ideale Portal zu geben. Doch nicht alle...

Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich. Λ nach oben