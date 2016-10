Die Qual der Wahl: Farbenfrohe Wasserspender von Aqua Vital

Bunte Vielfalt versprechen die Wasserspender der Aqua Vital Quell- und Mineralwasser GmbH aus Neuss.

Sechs verschiedene Farben stehen zur Auswahl und bieten reichlich Abwechslung, die hochwertigen Wasserspender ansprechend in Szene zu setzen.

Wer viel trinkt, fühlt sich fit. So ist es nicht verwunderlich, dass Wasserspender in Büros, Geschäften, KITAs oder Arztpraxen immer beliebter werden. Die Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten in diversen Branchen und Institutionen macht es unumgänglich, den „Look“ von Wasserspendern der Einrichtung entsprechend anzupassen.

Die Aqua Vital GmbH aus Neuss bietet mit der Serie „PUBLIC STEEL“ qualitativ hochwertige Watercooler in zeitlosem Design. Die Seiten des Korpus der „PUBLIC STEEL“ Watercooler sind aus Edelstahl. Die Frontblenden sind auswechselbar und stehen in sechs verschiedenen Farben zur Verfügung. Neben den Klassikern in Weiß, Grau oder Schwarz sorgen die Farben Rot, Gelb und Blau für farbliche Vielfalt.

Gerade in KITAs und Schulen erfreuen sich bunte Wasserspender bei Kindern großer Beliebtheit und fördern so ganz nebenbei die gesunde Flüssigkeitsaufnahme. Die dunklen Farben Schwarz und Anthrazit vermitteln Eleganz und Funktionalität. Weiß hingegen steht für Sauberkeit und Reinheit. Die Produktwebseite der „PUBLIC STEEL“ Wasserspender zeigt alle sechs Farbvarianten.

Die sechs verschiedenen Farben bieten jedem Unternehmen oder Gewerbebetrieb die Möglichkeit, die Watercooler dem Corporate Design, dem eigenen Logo oder den Farben der Firma anzupassen. Gerade in Eingangs- und Empfangsbereichen von Unternehmen oder Praxen sowie in Wartezimmern und Meeting Points vermitteln gezielte Einrichtung und Farbgestaltung den Kunden und Patienten einen nachhaltigen Eindruck von Kompetenz. Die ideale Positionierung und die passende Farbe des Watercoolers verstärken das Design Konzept.

Höchste Ansprüche an Qualität und Hygiene

Die Wasserspender der Aqua Vital GmbH setzen sich nicht nur farblich in Szene. Geprüfte Qualitäts- und Hygienestandards garantieren die perfekte Trinkwasserversorgung. Aqua Vital Premium Quellwasser bietet höchste Qualität und erfrischenden Geschmack. Die Abfüllung des Quellwassers und die Versiegelung der Flaschen werden ständig überwacht.

Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Wasserspender erfüllt alle Ansprüche an geltende Hygienestandards. Um diese Ansprüche zu gewährleisten, unterzieht sich Aqua Vital einem jährlichen Hygiene- und Qualitätsaudit durch das unabhängige Institut SGS Fresenius.

Die Wasserspender von Aqua Vital sind zur Miete oder zum Kauf erhältlich. Um sich von der Qualität und Zuverlässigkeit zu überzeugen, können diese 14 Tage* lang von Unternehmen und Gewerbetreibenden völlig unverbindlich getestet werden.