Die Raiffeisenbank Südhardt stattet ihre Kunden mit neuer VR-BankCard für kontaktloses Bezahlen aus

Durmersheim, 16.09.2016 – Mit einer neuen girocard, die kontaktloses Bezahlen ermöglicht, stattet die Raiffeisenbank Südhardt ihre Kunden ab dem 19.09.2016 aus.

Hierzu werden 2016 insgesamt 7.800 VR-BankCards ausgegeben, die auf Basis des weltweiten Standards der Near Field Communication (NFC) das kontaktlose Zahlen erlauben. So erhält jeder Kunde, der regulär nach dem Ablauf der alten Karten mit Verfalldatum 12/2016 mit einer neuen VR-BankCard ausgestattet wird, eine kontaktloses Bezahlen erlaubende girocard. Kartenneubestellungen und Ersatzkarten werden ab Oktober mit der neuen Funktion ausgestattet. Der Handel wird im Laufe des Jahres 2017 schrittweise seine Terminals aufrüsten, so dass auch die VR-BankCard kontaktlos dann sofort eingesetzt werden kann. „Im kontaktlosen Bezahlen sehen wir einen echten Mehrwert für unsere Kunden. Wir geben daher bereits jetzt unsere VR-BankCards als kontaktlosfähige Karten heraus. So können unsere Kunden von Anfang an dabei sein“, erklärt Stefan Tritsch, Electronic Banking Berater der Raiffeisenbank Südhardt.

Die Vorteile des neuen kontaktlosen Verfahrens liegen auf der Hand. „Der Bezahlvorgang an der Kasse ist schneller, bequemer und einfacher“, so Stefan Tritsch. Die Karte muss nicht mehr in ein Kassenterminal gesteckt, sondern nur davor gehalten und somit nicht mehr aus der Hand gegeben werden. Je nach Terminalart zeigt ein optisches oder akustisches Signal an, dass alle Daten vollständig erfasst sind und die Transaktion autorisiert wurde. Bei Beträgen bis 25 Euro ist zudem keine PIN-Eingabe erforderlich – das Bezahlen erfolgt in weniger als einer Sekunde. Die Abrechnung erfolgt wie gewohnt über das eigene Girokonto. Es kommen die gleichen bewährten und hohen Sicherheitsmechanismen zum Einsatz wie bei der bisherigen kontaktbehafteten VR-BankCard.

Beim Handel trifft die girocard kontaktlos auf großes Interesse. Speziell die Lebensmitteleinzelhändler und Discounter zeigen ein reges Interesse an der Einführung der kontaktlosen girocard. Ab 2017 wird der Handel in Deutschland sukzessive seine Bezahlterminals mit neuer Software ausstatten und so die kontaktlose Akzeptanz der VR-BankCard ermöglichen.

Die Kartenausgabe der Raiffeisenbank Südhardt geht Hand in Hand mit der Planung anderer Volksbanken Raiffeisenbanken. Insgesamt werden in diesem Jahr bundesweit mehr als 4 Millionen VR-BankCards kontaktlos ausgegeben. Ab 2017 ist beabsichtigt, die übrigen der bundesweit 26 Millionen genossenschaftlichen VR-BankCards schrittweise mit der girocard-Kontaktlosfunktion auszustatten. „Wir befinden uns mit der Ausgabe der VR-BankCard kontaktlos auf dem Weg zu weiteren Möglichkeiten für Innovationen, die auf dem weltweiten Standard NFC basieren“, so Stefan Tritsch. Der nächste Schritt wird beispielsweise darin liegen, die VR-BankCard mit NFC-Funktionalität auf das Smartphone zu bringen. Ausschlaggebend für die Marktreife ist aber stets die Akzeptanz in der Bevölkerung und die Verfügbarkeit der Akzeptanzinfrastruktur. Mit der girocard, der ehemaligen ec-Karte, über die laut Deutscher Bundesbank 97 Prozent der Bundesbürger verfügen, haben die Volksbanken und Raiffeisenbanken die Kontaktlostechnologie auf das derzeit beliebteste bargeldlose Bezahlmedium in Deutschland gebracht.

Ab November 2016 kann die kontaktlos Funktion einer Karte an den Geldautomaten der Raiffeisenbank Südhardt deaktiviert werden wenn ein Kunde diese nicht benötigt.

Bei Fragen rund um das neue kontaktlose Bezahlverfahren stehen die Beraterinnen und Berater der Raiffeisenbank Südhardt ihren Kunden gerne zur Verfügung.