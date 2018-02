Ein Wiedersehen mit der Antarktis – Die Reise der Pinguine 2

Zwölf Jahre, nachdem Regisseur Luc Jacquet mit seinem Dokumentarfilm Die Reise der Pinguine einen Oscar® gewann, organisierte er 2015 erneut eine Expedition ins ewige Eis. Unter extremsten Bedingungen gelang es ihm das Leben in diesem einzigartigen Ökosystem zu dokumentieren, das wie kaum ein anderes unmittelbar vom Klimawandel bedroht wird. Die Reise der Pinguine (2005) gehört mit über 25 Millionen Zuschauern weiterhin zu den weltweit erfolgreichsten Naturdokumentationen – alleine in Deutschland haben sich rund 1,4 Millionen Besucher die beschwerliche Brutreise und Aufzucht der Kaiserpinguine auf der großen Leinwand angesehen. Für seine Fortsetzung drehten Jacquet und sein Team größtenteils in 4K-Ultra-HD-Auflösung und setzten dabei auch Drohnen und Tauchboote, die mit Kameras ausgestattet waren, ein.

So entstanden sensationelle, noch nie dagewesene Bilder, die nun als Kinderfilm des Monats Februar eine neue Zuschauergeneration begeistern werden. Im Vergleich zum Vorgängerfilm verzichtet Jacquet auf die Darstellung verstörender Bilder und auch auf eine allzu starke Vermenschlichung der Tiere, so dass wir den Film für Kinder ab 7 Jahre und für den Einsatz im Schulunterricht empfehlen.

Gut geschützt in der Brutfalte des Männchens wartet das Jungtier auf Futter

Wie schon im ersten Teil leistet die Kamera Phänomenales, wenn sie den Tieren unglaublich nahekommt und Eindrücke von monumentaler Schönheit einfängt. (…) Die stimmungsvoll und dazu passend gewählte Musik und der pointiert eingesprochene Kommentar von Udo Wachtveitl erschaffen eine zusätzliche emotionale Dimension und so ist DIE REISE DER PINGUINE 2 eine poetisch schöne und bildgewaltige Reise in ein eine artenreiche Welt, die es zu bewahren und zu schützen gilt. FBW-Pressetext: FBW Prädikat wertvoll.



