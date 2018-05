„Die Schön Klinik leistet einen Beitrag zur wohnortnahen medizinischen Versorgung“

Düsseldorf, 11. Mai 2018. Politischer Besuch in der Schön Klinik Düsseldorf: Geschäftsführende Direktorin Carla Naumann und Klinikleiterin Kathleen Büttner-Hoigt begrüßten Peter Preuß MdL, Sprecher der CDU-Landtagsfraktion für Arbeit, Gesundheit und Soziales am Freitag in der Schön Klinik.

Der gesundheitspolitische Sprecher zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung des linksrheinischen Krankenhauses. Seit Januar letzten Jahres ist das Heerdter Krankenhaus eine Schön Klinik und damit Teil der bundesweit größten familiengeführten Klinikgruppe.

„Es freut mich, die aktuelle Entwicklung dieses Krankenhauses aus nächster Nähe kennenzulernen“, sagte Preuß am Freitag. „Unser Ziel in der Landespolitik ist die nachhaltige Sicherstellung der flächendeckenden und wohnortnahen medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen. Die Schön Klinik leistet hierzu in Düsseldorf einen Beitrag.“ Mehr als 30 Millionen Euro investiert die Schön Klinik Gruppe derzeit in den Standort Düsseldorf, wie Naumann erklärte: „In einem langfristig angelegten Maßnahmenplan setzen wir derzeit unsere hohen Qualitätsansprüche hier in Düsseldorf um. Das betrifft sowohl bauliche und infrastrukturelle Maßnahmen als auch die inhaltliche Weiterentwicklung unseres Leistungsangebots.“

Klinikleiterin Kathleen Büttner-Hoigt, gesundheitspolitischer Sprecher Peter Preuß MdL und Geschäftsführende Direktorin Carla Naumann (v. li. n. r.)

„Dabei sehen wir uns ganz klar in der Verantwortung für die Region“, so Büttner-Hoigt. „Deshalb geht es uns darum, auch in Zukunft die Grund- und Regelversorgung für Patienten aller Kassen sicherzustellen und zu optimieren. Zweitens möchten wir die Fachzentren stärken, die schon heute überregional renommiert sind, wie das der Gefäßchirurgie oder das HNO-Fachzentrum. Und drittens möchten wir weitere Spezialangebote schaffen, die unser Portfolio und das regionale Leistungsspektrum sinnvoll ergänzen.“

Auch das Thema Mitarbeiter kam im Austausch der Klinikverantwortlichen mit dem Landtagsabgeordneten auf den Tisch. Gemäß der inhaltlichen Weiterentwicklung plant die Schön Klinik Düsseldorf mit Neuanstellungen – Stellenkürzungen seien nicht vorgesehen, versicherten Naumann und Büttner-Hoigt.