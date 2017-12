Die Self-Publishing Plattform CALVENDO wächst personell

CALVENDO holt zwei erfahrene Experten an Bord. Beate Hanke baut den Vertrieb aus, Robert Wamala verstärkt die IT-Abteilung.

Seit November verstärkt Beate Hanke das Team im Buchhandelsvertrieb. Die 46-Jährige war in ihrer beruflichen Laufbahn unter anderem in Buchhandlungen, im Einkauf sowie im Außendienst tätig. Sie bringt parallel langjährige Erfahrung aus dem Verlagsgeschäfts mit. Dazu gehören Stationen bei den Verlagen Franzis, Groh und Random House.

Robert Wamala ist seit Dezember als Datenmanager in der Technik-Abteilung unter der Leitung von Ronald Mohr tätig. Herr Wamala kommt aus dem Big-Data-Bereich, wo er sich u.a. mit der Klimadatenanalyse beschäftigte. Er verfügt zudem über Erfahrungen in der Softwareentwicklung.

„Als innovatives Medienunternehmen, das seit 2012 als kostenlose Veröffentlichungsplattform für Kreative eng mit dem Buchhandel zusammenarbeitet, konzentrieren wir uns kontinuierlich auf die Verbesserung und Weiterentwicklung der Services. Durch Frau Hanke und Herrn Wamala werden wir unsere Servicequalität, egal ob technisch oder im persönlichen Handelskontakt, weiter erhöhen.“, sagt Hans-Joachim Jauch, der CALVENDO-Geschäftsführer.



Über CALVENDO:

CALVENDO ist der erste Verlag, der es talentierten Kreativschaffenden ermöglicht, individuelle Kalender, Leinwände und Puzzle mit ihren eigenen Fotos, Grafiken und Texten nicht nur zu veröffentlichen, sondern auch international über den Handel zu verkaufen. Durch CALVENDO entsteht das umfangreichste und thematisch breiteste Kalenderangebot weltweit.

CALVENDO setzt sich zielorientiert für Ökologie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein.

- Produktion nach Bedarf (Print on Demand): Keine Lagerung, keine Überproduktion

- Kurze Transportwege: Produktion in Deutschland (Made in Germany), direkte Belieferung

- Positive CO2-Bilanz: klimabewusste Logistik, deutliche Abfallreduzierung.