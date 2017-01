Die Terrasse am Stück – extrem formstabil und langlebig. Neuheit: Revolutionäres Komplettsystem in Lamellen-Optik

Auf der Weltleitmesse BAU 2017 in München wird MOCOPINUS in Halle B5 Stand 527 eine Produktwicklung für Terrassen präsentieren, die in puncto Design und Funktionalität neue Maßstäbe setzt.

Die revolutionäre Konzeption vereint die Vorzüge von unsichtbaren Befestigungssystemen mit aufrecht stehenden Holzlamellen zu einem einfach verlegbaren, äußerst langlebigen Komplettsystem. Der Werkstoff Holz gehört mit seiner unnachahmlichen, natürlichen Optik vor allem auch für Außenbereiche zu den Favoriten. „Wir haben PINUTEX mit dem Ziel entwickelt, die Lebensdauer von Holzterrassen im Vergleich zu konventionellen Dielenkonstruktionen erheblich zu steigern. Daraus ist ein innovatives System in einem völlig neuen Oberflächendesign entstanden, das zudem äußerst einfach verlegbar ist“, erklärt Eric Erdmann, CMO Marketing/Vertrieb. Hochwertiges System mit aufrecht stehenden Profilen

Vorgefertigte Module mit 55 mm hohen, aufrecht stehenden Holzlamellen schaffen die Voraussetzung für eine herausragende Langlebigkeit. Bei Bedarf lassen sie sich mehrmals abschleifen und sind für lange Zeit ein attraktiver Blickfang. Die durchgängige Lamellen-Optik punktet mit einer planen Oberfläche und ist ein Blickfang für lange Zeit. Foto: Mocopinus

[Großes Bild anzeigen] Zudem punkten die Terrassendielen mit einer absolut planen Oberfläche. Die durchgängige Lamellen-Optik ist ein gestalterisches Highlight für die anspruchsvolle Architektur. MOCOPINUS fertigt die Profile aus Sibirischer Lärche. Aufgrund ihres langsamen Wachstums ist diese Holzart von Natur aus besonders widerstandsfähig und formstabil. Mit ihrer feinen Holzstruktur und den rötlich-braunen bis gelblich-weißen Oberflächen eignet sie sich auch ohne zusätzliche Oberflächenbeschichtung für den Außenbereich. Vorgefertigte Modulvarianten in zwei Längen

Zum Komplettsystem PINUTEX gehören 33 cm breite Module in zwei Längen - 2 m und 4 m stehen zur Wahl. Die Module bestehen jeweils aus zehn Holzlamellen, die mit drei bzw. fünf äußerst formstabilen Rechen aus feuerverzinktem Stahl zu einer verlegefertigen Einheit montiert sind. Für die Terrassengestaltung in individuellen Breitenmaßen sind die Verbindungsrechen und Profile auch als einzelne Systemkomponenten lieferbar. Unsichtbare Befestigung – einfache Montage

Die Befestigung der Profile in den Verbindungsrechen ist nicht sichtbar, durch diese Durchgängigkeit kommen die edlen Holzoberflächen besonders gut zur Geltung. Zudem läuft auch ohne Gefälle Wasser gut ab, das unterstützt die Langlebigkeit. PINUTEX zeichnet sich darüber hinaus mit einer einfachen und kostensparenden Montage aus. Für die Verlegung wird pro Meter Terrasse eine Unterkonstruktion benötigt. So reduziert sich der Aufwand für die Herstellung von tragenden Bauteilen zur herkömmlichen Montage um fünfzig Prozent. Auch ist auf einem bereits vorhandenen, ebenen Boden, wie zum Beispiel einer Betonfläche die Befestigung direkt möglich. Für einen optimalen, dauerhaften Halt empfiehlt der Hersteller, die Module fest zu fixieren. Die intelligente Systemkombination ist dazu bereits mit einer durchgängigen Nut ausgestattet. Die Nutbefestigung wird durch die mitgelieferten Unterlagsscheiben ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mocopinus.com Abdruck honorarfrei – bitte senden Sie uns Belegexemplare

Die durchgängige Lamellen-Optik punktet mit einer planen Oberfläche und ist ein Blickfang für lange Zeit. Foto: Mocopinus

