Die Tortenringe von de Buyer sind ab sofort bei MeinCupcake erhältlich

Köln, 08.12.2016 – Ein Tortenring ist ein extrem nützlicher Helfer für die Arbeit in der Backstube.

Ab sofort umfasst das Sortiment des Online-Shops MeinCupcake auch die hochwertigen Tortenringe von de Buyer. Mit einem Ring der Traditionsmarke aus Frankreich gelingen Backfans wunderbare Torten mit Füllungen und mehreren Schichten.

MeinCupcake erweitert das Sortiment um die Tortenringe von de Buyer

Die französische Marke de Buyer gehört zu den bekanntesten Herstellern von Tortenringen. Jetzt können auch Backfans in Deutschland die nützlichen Helfer für die Zubereitung von Torten kaufen. Der Online-Shop MeinCupcake hat die Tortenringe sowie viele weitere Produkte von de Buyer kürzlich in das Sortiment aufgenommen. Aufgrund ihrer erstklassigen Qualität erfreuen sich die Tortenringe von de Buyer bei Hobbybäckern sowie bei Backprofis einer außerordentlichen Beliebtheit. De Buyer ist eine echte Traditionsmarke. Das Unternehmen produziert bereits seit 1830 Koch- und Backzubehör. Produkte von de Buyer finden sich heutzutage nicht nur in vielen Haushalten wieder. Auch in der Spitzengastronomie sind die Kochutensilien und Backutensilien von de Buyer sehr verbreitet. Bei der Herstellung der Tortenringe kommt hochwertiger Edelstahl zum Einsatz. Die Tortenringe des Premiumherstellers aus Frankreich sind absolut glatt. So können sich keine unschönen Abdrücke im Teig oder in Cremes bilden. Klassischerweise sind Tortenringe rund. Immer mehr Backbegeisterte möchten aber Torten zaubern, die eine andere Form haben. Auf diesen Trend haben de Buyer und weitere Herstellen von Tortenringen längst reagiert. So gibt es unter http://www.meincupcake.de/shop/Back....d-Backbleche/Tortenringe/ nicht nur runde Tortenringe. Darüber hinaus finden sich dort auch quadratische, rechteckige und herzförmige Helfer für die Zubereitung von Torten.

Tortenringe sind ideal zum Füllen und Schichten von Torten

Einen Tortenring sollte jeder Backfan besitzen, der gerne aufsehenerregende Torten kreiert. Die praktischen Ringe eignen sich ideal, um eine Torte mit mehreren Schichten und Füllungen anzufertigen. Dazu wird der Ring üblicherweise zunächst um einen vorgebackenen Tortenboden gelegt. Nun bietet sich die Möglichkeit, Füllungen auf dem Tortenboden zu verteilen. Außerdem können weitere Böden auf die Torte gegeben werden. Der Tortenring sorgt dafür, dass die süße Leckerei beim Füllen und Schichten stets das perfekte Aussehen behält. Ist die Torte vollendet und bereit zum Servieren, so wird der Tortenring einfach entfernt. Es ist empfehlenswert, den Tortenring vor dem Gebrauch leicht einzufetten und mit etwas Puderzucker zu versehen. Durch diesen Arbeitsschritt geht das Ablösen des Rings später besonders leicht. Beim Auftragen von Tortenguss erweist sich ein Tortenring ebenfalls als extrem hilfreich. Mit einem Tortenring gelingt eine glatte Oberfläche. Der Backhelfer verhindert zudem, dass der Tortenguss am Rand der Torte herunterläuft.

Backen mit einem Tortenring

Im Gegensatz zu herkömmlichen Backformen haben Tortenringe keinen Boden. Dennoch lässt sich ein Tortenring auch zum Backen von Tortenböden verwenden. Dazu sollte der Ring auf ein ebenes Backblech gestellt werden, das mit einer Schicht Backpapier ausgelegt ist. Damit sich der fehlende Boden nicht negativ auswirkt, können Backfans das Backpapier außen am Tortenring befestigen. Dies klappt beispielsweise mithilfe von Metallklammern. Dadurch läuft der Teig beim Backen nicht aus dem Ring heraus und die Tortenböden gelingen garantiert.

Über die CAKE MART GmbH

Der Online-Shop MeinCupcake wird von der CAKE MART GmbH aus Köln betrieben. Der Shop, den es bereits seit 2010 gibt, begeistert vor allem durch ein großes Sortiment. Aktuell können Hobbybäcker sowie Backprofis bei MeinCupcake weit über 6.000 Produkte deutscher und internationaler Marken entdecken. Zusätzlich zum Online-Shop ist die CAKE MART GmbH im stationären Einzelhandel aktiv. Ende 2014 konnte in Köln die Eröffnung der ersten CAKE MART-Filiale gefeiert werden. Mittlerweile existieren weitere Ladengeschäfte in Duisburg und Düsseldorf.