Die Trauminsel Sardinien setzt Segel

Das Urlaubsparadies präsentiert seine Vielfalt 2018 mit einer breiten Kampagne auf dem deutschsprachigen Markt, unterstützt von der Agentur Maggioni Tourist Marketing

Dass Inseln eine Welt für sich sind, ist eine alte Weisheit, die selten so sehr zutrifft, wie auf die autonome italienische Region Sardinien. Und das liegt nicht nur an der Größe – mit über 23 821 qkm übersteigt sie noch die Fläche von Mecklenburg-Vorpommern. Sardinien ist die zweitgrößte Mittelmeerinsel und von einer verlockenden Vielfalt, die man nur selten findet. Man könnte auch sagen, Sardinien ist ein Universum für sich.

Um diese traumhafte Ferienwelt bekannter zu machen, startet die Autonome Region Sardinien 2018 zahlreiche Promotionsmaßnahmen. Fast 2000 Kilometer Küste umspannen Sardinien, und ob einsam, exotisch, naturbelassen oder belebt, zählen die Strände zweifelsohne zu den schönsten Badezielen im Mittelmeer, einige von ihnen werden sogar regelmäßig unter die Top 10-Strände weltweit gewählt. In dieser Vielfalt hat der Urlauber die Qual der Wahl.

Seien es lange, feine Sandstrände im Osten und Süden zwischen Cagliari und Ogliastra mit kristallklarem Wasser, wilde Dünen an der Costa Verde, oder seien es verwunschene, manchmal nur per Boot erreichbare Granitbuchten mit Kalksandstrände, wie im Norden - für das Surferherz ein Paradies. Und das sind nur einige Beispiele für die klassischen Strandurlaubsfreuden. Die Badesaison dauert von Mai bis Ende Oktober – für Einheimische; für kältegeplagte Mitteleuropäer ist das milde Klima auch darüber hinaus noch verlockend.

Sardinien hat sich längst einen Ruf für Aktivurlaub jeder Art erworben. Wassersport, Surfing, Tauchen, Biking, Trekking und Free Climbing sind natürlich auch hier zu Hause und für die ganze Familie erschwinglich.

Doch Sardinien hat noch weitere Reize. In zahlreichen Naturparks lässt sich eine einzigartige und abwechslungsreiche mediterrane Landschaft erleben. Zahlreiche archäologische Stätten sind zu besichtigen, über 7000 prähistorische Nuraghen, die berühmten Turmbauten sind zu entdecken, von denen Su Nuraxi di Barumini als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt ist.

Ein Netz kostenfreier, zweispuriger „Superstrade“ verbindet die Zentren an der der Küste und im Inselinneren miteinander. Cagliari, Nuoro, Oristano und Sassari, klangvolle Namen urbaner Zentren, die allesamt das Tor zu typischen Landschaften darstellen.

So ist es auch das Leben in den kleinen, noch intakten und lebendigen Dörfern, das Sardinien einen besonderen Zauber verleiht. Nicht umsonst genießen hier besonders viele Menschen ein Leben von über 100 Jahren - von Demographen wird die Insel auch zu einer der „Blauen Zonen“ gerechnet. Sardinien ist überhaupt Genuss: das Essen (es gibt weit mehr als nur den berühmten Pecorino-Käse) zahlreiche Feste und Feierlichkeiten tragen zu einer hohen Lebensqualität bei.

Die Autonome Region Sardinien und die Handelskammer präsentiert sich mithilfe der Agentur Maggioni Tourist Marketing im kommenden Jahr auf dem deutschsprachigen Markt. Berliner Agentur Maggioni Tourist Marketing ist seit 12 Jahren auf dem Kommunikations- und Tourismussektor tätig. Vorgesehen sind im laufenden Jahr 2018 Promotionsveranstaltungen in München am 22. Februar, ein Pressefrühstück anlässlich der ITB am 8. März sowie das Publizieren von Pressemitteilungen und die Durchführung von Pressereisen.

Die Agentur Maggioni Tourist Marketing darüber hinaus für weitere Anfragen bezüglich Informationen und Bildmaterial zur Verfügung.