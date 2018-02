Die Tricks der PaidWings AG und Fairmount Inkasso

Die Kostenfalle beim Online-Dating Die Partnersuche im digitalen Zeitalter erfolgt immer häufiger im World-Wide-Web.

Gleich ob eine langfristige Beziehung gesucht wird oder nur ein schneller Flirt, für jeden Geschmack scheint es das passende Flirt- oder Datingportal zu geben. Gerade kurz vor dem Valentinstag suchen viele einsame Herzen das passende Gegenstück. Hat man das passende Portal gefunden, gestaltet sich die Partnersuche denkbar einfach. Schnell sind die persönlichen Daten inclusive der Bankdaten in ein Profil eingegeben und schon kann es losgehen. Noch die persönlichen Präferenzen in eine Suchmaske eingegeben und schon werden die potenziellen Partner angezeigt. Nun steht einem ersten Kennenlernen nichts mehr im Wege. Die meisten Flirt- und Datingportale ein seriöses Angebot. Die Kosten und die Vertragsbedingungen sind verständlich und transparent formuliert. Somit findet sich jeder Nutzer schnell zurecht. Doch nicht jedes Datingportal bietet einen seriösen Service. Einige Portale und Portalbetreiber sind jedoch nicht auf das Zusammenführen von einsamen Herzen, sondern eher auf den rein wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet.

PaidWings Online Dating

Die PaidWings AG betreibt die Portale: Lustzentrale, hot.machswild.de, hot.seitensprungtreff24.de sowie xdate18.tv und viele weitere. Viele Nutzer von Datingportalen haben sich lediglich für die Probemitgliedschaft entschieden oder sich gar nur versehentlich auf den Portalen registriert. Wenn dies der Fall ist und ein Portal dennoch Mitgliedsbeiträge geltend macht, ist es ratsam den Portalbetreiber anzuschreiben und die Mitgliedschaft zu kündigen. Auf keinen Fall sollten die Forderungen ohne eine eingehende juristische Prüfung beglichen werden. Benötigen Sie Hilfe bei der juristischen Bewertung, steht Ihnen ein Rechtsanwalt Ihres Vertrauens zur Verfügung.

Die Paidwings AG ist ein Portalbetreiber mit Sitz in der Schweiz. Auch hier sind die Vertragsbedingungen so gestaltet, dass der Nutzer nicht immer erkennen kann, welchen Vertrag er gerade abschließt. Dank der eingegebenen Bankdaten kann die Paidwings AG die fälligen Mitgliedsbeiträge ungehindert vom Bankkonto oder der Kreditkarte des Nutzers abbuchen. Bucht der Nutzer jedoch die Beträge zurück oder lässt die Kreditkarte sperren stehen schnell Mahnungen der Fairmount GmbH aus Döbeln/Sa. ins Haus. Diese Mahnungen sind so formuliert, dass der Nutzer verunsichert werden soll. Aus Scham und Angst, auch vor der Enddeckung einer (vermeintlichen) Affäre zahlen viele Betroffene die Forderung.

Das muss nicht sein !

Nehmen Sie Ihr gutes Recht wahr!

