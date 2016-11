Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchten wir Ihnen kurz unsere Neuerscheinung

'Die Tricks der Stromdiscounter -und wie man sich als Verbraucher dagegen wehrt !'

vorstellen. Das Buch ist im Oktober 2016 im haken verlag Berlin erschienen und ab sofort im Handel und auf der Webseite erhältlich.

Das Thema Strom und Energiewende wird seit Jahren in den Medien heiß diskutiert und ist für den Verbraucher von großem Interesse. Seit 2011 werden jedes Jahr von der Schlichtungsstelle Energie ca. 10.000 Verfahren zwischen Verbrauchern und Anbietern geführt. Die Anzahl der Kunden die sich nicht gegen Abzocke wehren können, dürfte um ein vielfaches höher liegen, so das hier ein großer Informationsbedarf besteht.



Klappentext:

Die Tricksereien vieler Stromanbieter führten in der Ver-

gangenheit immer wieder zu überhöhten Stromrechnungen.

Die Tricks der Stromdiscounter - und wie man sich als Verbraucher dagegen wehrt !

Aufgrund der Vielzahl an Kundenbe­schwerden kann hierwohl von einem Geschäftsmodell ausgegangen werden. Dasmuß nicht sein.Verschiedene Gerichte haben dem Treiben jetzt einenRiegel vorgeschoben, weil vieles davon nicht mit geltendenGesetzen im Einklang steht.Bei einigen Urteilen können Sie jetzt rückwirkend Geldzurück fordern.Mit den aufgeführten Musterbriefen ist es ein Leichtes sichgegen falsche Rechnungen, viel zu hohe Abschlagzahlungen,verspätete oder verweigerte Erstattungen, mißbräuchlicheInkassomahnungen etc. zu wehren.Lesen Sie hier welche Vorraussetzungen gelten wie dieFristen bemessen sind und worauf Sie sonst noch achtenmüssen.Hinzu kommen Empfehlungen für den Umgang mit denStromanbietern und deren Inkassofirmen.Sparen Sie auch in Zukunft indem Sie auf eine korrekteBerechnung der Höhe des Stromabschlag bestehen, sowieauf eine rechtzeitige und richtige Verbrauchsabrechnung.Die entsprechenden Gesetze u. Urteile dazu werden in den

einzelnen Kapiteln zitiert.Im Anhang finden Sie weitere hilfreiche Webseiten undnützliche Adressen an die man sich wenden kann!

