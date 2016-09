Die „V+ GmbH & Co. Fonds 1-3 KG“ und die sog. „Schutzgemeinschaften“

Die Unternehmensgruppe Venture Plus hat seit dem Jahr 2005 diverse Fonds aufgelegt und den Anlegern versprochen, deren angelegtes Geld zu vermehren.

Man wolle dem „Geld wieder einen Sinn geben“, hieß es vollmundig.

Die V+ GmbH & Co. Fonds KG wurden in den Jahren 2005 bis 2013 gegründet. Alle Gesellschaften investieren in den Risikokapitalmarkt. Das bedeutet die Beteiligung an als besonders riskant geltenden Unternehmen. Folglich ist hier für die Anleger die Gefahr des Totalverlustes größer.

Nunmehr treten sog. „Schutzgemeinschaften“ in Erscheinung, die unsere Mandanten, Kunden der Venture Plus Unternehmensgruppe, anschreiben und bei diesen nicht unerhebliche Verunsicherung hervorrufen. Unter dem Vorwand der angeblichen Informationsgewinnung und unter Darstellung als gemeinnütziger Verein sollen hier so viele Anleger wie möglich gesammelt werden.

Da in Deutschland sog. Sammelklagen nicht zulässig sind und jeder Fall anders ist, sollten Anleger aufpassen, sich nicht einfach nur unter dem Mäntelchen einer "Interessenbündelung" im Ergebnis nur einem angeschlossenen Rechtsanwalt zuführen zu lassen. Wenn der Anwalt im Bereich des Anlegerschutzes erfahren oder namhaft wäre, könnte er sich auch zu erkennen geben oder direkt informieren.

Kunden der V+ GmbH & Co. Fonds 1-3 KG sollten in erster Linie die Ruhe bewahren und sich an einen Rechtsanwalt wenden, der sich mit diesem Thema bereits beschäftigt hat. Gerne unterstützen wir Sie und helfen bei unverständlichen Fragen.

