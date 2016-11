Die Veeam Availability Suite 9.5 ist da! Gerne teilen wir Ihnen mit, dass Veeam die NEUE Availability Suite 9.5 veröffentlicht hat! Mit diesem Release bringt Veeam zahlreiche neue, topaktuelle Enterprise Features in Ihr Rechenzentrum.

Die Veeam Availability Suite 9.5 steht jetzt zur Verfügung

Veeam unterstützt nun vollständig die Microsoft 2016 Servertechnologie! Dies beinhaltet nicht nur die neusten Versionen von Exchange, SharePoint und SQL Server, sondern insbesondere Windows Server 2016 und damit verbunden Hyper-V 2016.

Backup & Replication 9.5 ermöglicht Ihnen eine schnellere Erstellung von Backups. Hierzu wurden neue Skalierbarkeitserweiterungen eingeführt, unter anderem die ReFS Integration, welche eine höhere Ausfallsicherheit von Backup-Daten und den Schutz geschäftskritischer Anwendungen mit schnellem Klonen von Veeam-Backups verknüpft. Synthetische Full-Backups werden damit bis zu zehnmal schneller ausgeführt, bei gleichzeitig geringerer Resourcennutzung! Die optimierte Datenbankstruktur sorgt darüber hinaus für ein schnelles Handling beim Umgang mit Backups.

Das hamcos Team informiert Sie gerne

Sprechen Sie noch heute mit Ihrem Team vom Veeam Gold pro Partner hamcos und sichern Sie sich die neuen Features, mit denen Sie effektiver skalieren und die Verfügbarkeit Ihrer Daten sicherstellen!

