Dramatische Beschleunigung des Klimawandels Neue Veröffentlichung zeigt, wie der Mensch seine Lebensgrundlagen vernich-tet und so in den Strudel des eigenen Untergangs gerät.

Brühl, 01.10.2016 In dem beim Schlosserverlag erschienenen Sachbuch "Die Vernichtung der menschlichen Lebensgrundlagen" nimmt der Physiker und Dipl.-Ing. Detlef Amende eine Analyse der gefährlichen Rückkopplungen in un-serem Ökosystem vor. Er zeigt, wie diese Rückkopplungen die globale Erwär-mung und damit den gesamten Klimawandel bereits in den nächsten Jahrzehn-ten dramatisch beschleunigen werden. Viele Daten und Fakten zu

• Bevölkerungswachstum, Energieverbrauch und fossilen Energieträgern,

• CO2-Emmissionen, globaler Erwärmung und Meeresspiegelanstieg,

• Gütertransport, Ausbreitung von Krankheiten und Artenvielfalt,

• Unwettern, Dürren, Überflutungen, Waldbränden und Hungersnöten,

• Flüchtlingsströmen, politischer Instabilität und Kriegen

wurden zusammengetragen und die Hintergründe klar als fahrlässige oder vor-sätzliche Handlungsweisen benannt. Amende erläutert darüber hinaus u.a. die Zusammenhänge zwischen der Albedo des Grönlandeises und der Schwächung des Golfstroms, zwischen der Abholzung der Regenwälder, dem Anstieg der CO2-Konzentration und dem schlagartigen Auftauen von Methanhydraten in den kommenden Jahrzehnten.

Die Folgen sind jetzt schon Hitzewellen, Unwetter, Flutkatastrophen, Dürren, der Anstieg des Meeresspiegels oder die Verbreitung fremder Arten und Krankheitserreger. Ihre Ursachen werden verständlich erklärt und die Auswir-kungen auf politische Strukturen abgeschätzt.